Як швидко позбутись мух вдома: блогер показав простий лайфхак з пляшкою

Як без зусиль позбутися від мух у будинку / Jonathan Cooper on Unsplash

Влітку комахи можуть завдавати чималого дискомфорту, тому в мережі показали легкий спосіб позбутись набридливих мух. Для цього потрібні пляшка, вода, мед та цукор.

Блогер Сіт Гріффіт активно веде профіль у TikTok, де ділиться різноманітними цікавими лайфхаками, які не забирають багато часу та справді приносять результат. Нещодавно хлопець показав простий спосіб позбутися від мух вдома.

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У мене часто запитують про це, тож я покажу вам найкращий варіант позбутись мух у вашому помешканні, на вашому ґанку та всюди, де вони є. Це гарантований спосіб знищити комах, - відзначає блогер.

Для цього знадобляться доволі прості речі, які знайдуться у кожного в будинку: пластикова пляшка, цукор, мед та вода. У пляшці потрібно відрізати верхню частину (і зберегти), всередину додати столову ложку меду, 4 столові ложки цукру та приблизно 6-7 ложок води, а також все це добре перемішати. Тоді верхню частину пляшки перевернути та помістити всередину нижньої.

Такий "коктейль" можна розмістити десь в домівці, на вулиці чи на садку. Мухи будуть залітати у пляшку, з якої не зможуть вибратись через вузький отвір, а також липкі та мокрі крильця. І результат можна побачити вже за 5 хвилин.

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