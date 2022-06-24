Щоб не плакати: простий лайфхак для нарізання цибулі

Мало кому вдається нарізати цибулю без сліз, але можна уникнути цього дискомфорту, якщо знати про цей дуже простий лайфхак. Після цього можна буде з легкістю приготувати чимало страв з цибулею.

Поціновувачі страв з цибулею добре знають, що одним із найменш приємних моментів у приготуванні є саме її нарізання. Мало кому вдається швидко впоратись з цибулею без сліз, тому в мережі є чимало цікавих лайфхаків. Але жування гумки чи промивання ножів у холодній воді може не завжди допомогти, тому експерти назвали простий спосіб, як не плакати, нарізаючи цибулю.

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Насправді достатньо помістити цибулю у морозильну камеру перед її приготування. Хоча б 15 хвилин за низької температури дозволяють уникнути сліз. Але дуже важливо пам'ятати, що довго зберігати цей овоч у морозилці не можна, адже він почне замерзати і втратить всі смакові якості.

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Ця порада особливо стане у пригоді тоді, коли потрібно нарізати чимало цибулі для закруток, салатів, соусів та різних страв. Ідеально потримати овоч 30-40 хвилин у морозильній камері та діставати лише перед тим, як починати процес приготування.

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