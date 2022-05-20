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Чи можна розламувати таблетки навпіл: детальна відповідь лікарки
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Часто ми не хочемо приймати цілу пігулку і ділимо її навпіл. Але не всі медикаменти можна переламувати на дві й більше частин. Фахівці розповіли, коли це робити категорично заборонено та на що може вплинути.
Які таблетки можна розламувати
Як розповіла лікарка ендокринологиня, ламати таблетку можна, якщо на ній є спеціальне заглиблення для спрощеного поділу. У такому випадку в одній і другій половинці буде одна й та ж строго регламентована доза препарату.
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Чому не можна ділити інші таблетки
- у таблетці може бути нерівномірний розподіл речовини, це особливо стосується комбінованих ліків;
- якщо таблетка покрита захисною оболонкою, то вона або захищає діючу речовина від руйнівної дії шлункового соку, або береже слизову шлунка від агресивної речовини, тому її руйнування під час ділення може мати негативні наслідки;
- ліки з уповільненим вивільненням створені, щоб повільно віддавати нам діючу речовину для кращої переносимості, поступової і тривалої дії;
- під впливом сонячного світла або підвищеної вологості таблетка, поділена на частини, швидше втратить свої властивості.
Які пігулки категорично заборонено ділити
- без лінії для поділу;
- розсипчасті таблетки, які легко кришаться;
- таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;
- таблетки з декількома діючими компонентами;
- протизаплідні засоби;
- препарати для хімієтерапії;
- протисудомні або судинозвужувальні засоби;
- капсули з порошком або гелем.
Перед вживанням важливо ознайомитися з інструкцією препарату.
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