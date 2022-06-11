Як швидко підняти настрій: лайфхак від психолога

Під час війни дуже складно підтримувати хоча б нейтральний моральний стан, але це необхідно для того, щоб приймати раціональні рішення та продовжувати жити. Тому психологи поділились дуже простим та дієвим способом покращити настрій.

Хороший настрій виникає завдяки виробленню серотоніну, який вважають гормоном гумору, а також ендорфінам, які дають відчуття щастя, та дофамінам, що відповідають за задоволення та мотивацію у пошуках цього задоволення. Тому психологиня Анна Стасюк назвала найпростіші способи швидко посилити вироблення цих гормонів.

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Серотонін можна отримати завдяки фізичним навантаженням, медитації, новим враженням, а також смаколикам у вигляді сиру, бананів та шоколаду.

можна отримати завдяки фізичним навантаженням, медитації, новим враженням, а також смаколикам у вигляді сиру, бананів та шоколаду. ⠀

Ендорфіни збільшують відчуття радості, тож можуть виникати в якийсь момент фізичної активності, або й тоді, коли виконана певна ціль.

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Коли виконана певна мета, наприклад, коли чекав на їжу 20 хвилин і нарешті поїв із задоволенням – це все ендорфін. Такі продукти, як шоколад, мед, прянощі, картопля, морська риба, сприяють виробленню в організмі ендорфіну, – відзначає експерт.

Д‌офамін виробляється тоді, коли людина захоплюється собою, коли мрії стають реальністю, перед довгоочікуваними подіями та під час закоханості.

Почніть із примітивних потреб – споживати їжу із задоволенням. Робіть все в задоволення собі, і тоді гормони щастя будуть в нормі! – наголошує психологиня.

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