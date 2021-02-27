Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила

Вам потрібні гроші на велику або не дуже покупку, але в наявності потрібної суми немає. Що робити? Можна взяти кредит, а можна – накопичити і не влазити в борги.

Влаштуйте змагання

З собою або з кимось іншим. Це порада для азартних. Можна зробити з процесу накопичення справжній челендж. Позначте конкретну суму і дату, до якої цю суму треба буде накопичити. І придумайте винагороду. Тут можна налаштуватися на більші витрати: новий девайс або серйозний шопінг.

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Використовуйте правило "365" на кожен день

Правило "365" підійде для тих, хто любить починати нове життя з понеділка або Нового року. Щоб слідувати цьому правилу, потрібно кожен день відкладати гроші: з кожним днем ​​все більшу і більшу суму. Наприклад, 1 січня ви покладете на свій рахунок 50 грн, тоді 2 січня доведеться перевести вже 100 грн. І так далі, до наступного Нового року.

Витрачайте менше, ніж заробляєте

Отримати прибуток легше, ніж його втримати. При збільшенні доходу зазвичай збільшуються і витрати. Спосіб цього уникнути – контролювати витрати. Чим менше грошей візьмете з собою в магазин або ресторан, тим більше залишиться. Намагайтеся платити готівкою – так легше відстежувати фінанси і не залізти в борги.

Вкладайте вигідно

Вільні активи потрібно інвестувати. Що це буде – депозит, облігації, нерухомість, – вирішувати вам. Не тримайте всі фінанси в конверті: правильно вкладені кошти приносять стабільний пасивний дохід. В якій валюті тримати заощадження? Експерти рекомендують вибрати кілька варіантів. Наприклад, гривні, долари і євро. Тоді падіння однієї компенсується зростанням інших.

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