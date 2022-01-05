Як швидко нарізати цибулю: лайфхак від блогерки спантеличив мережу

Як би сильно людям не подобались страви з цибулею, але процес її нарізання важко назвати приємним. Тому блогерка показала простий спосіб швидко та майже без сліз впоратись з цибулею, але в мережі не так однозначно сприйняли лайфхак.

Тікторкерка Келлі Баззл (kellybazzle) активно веде свій блог, де ділиться різноманітними порадами щодо декору, ремонтів та кулінарії. Але саме недавній ролик дівчини став вірусним, отримавши понад 1,6 млн переглядів та сотні коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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Все тому, що на відео Келлі ділиться лайфхаком про те, як швидко нарізати цибулю дрібними кубиками. Спершу вона традиційно чистить овоч, а потім робить надрізи вздовж та впоперек. Після цього справді легко подрібнити цибулю. Але є й недолік: адже частина залишається цілою, тож її доводиться різати традиційно. Саме через це чимало коментаторів назвали пораду не надто корисною, але спробувати її варто.

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