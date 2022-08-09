Як правильно пити вино: лайфхак від сомельє

Блогер розкрив новий спосіб насолоджуватись вином, який точно варто спробувати всім поціновувачам цього напою. Виявляється, що люди частенько неправильно п'ють вино.

Тіктокер під ніком visforvino працює сомельє та певен, що чимало людей просто не вміють пити вино. Хлопець не дарма називає себе гуру алкогольних напоїв, адже його поради дозволяють по-новому смакувати спиртне, передає Радіо MAXIMUM.

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"Хочете дізнатись секрет вина? Швидше за все, ви неправильно п'єте і біле, і червоне. 100%, що ви вживаєте червоне надто теплим, а біле – надто холодним", – розпочав він.

Річ у тому, що для ідеального смаку все має бути навпаки: за 30 хвилин до подачі червоне вино варто поставити у холодильник, а біле – дістати з холодного місця. Тому не дивно, що ролик від сомельє зібрав понад 466 тисяч переглядів:

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