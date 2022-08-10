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Як швидко нанести камуфляж на авто: ефективний лайфхак від працівників СТО

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Як швидко нанести камуфляж на авто: ефективний лайфхак від працівників СТО - фото 1

Волонтери закуповують на потреби ЗСУ різні автомобілі. Однак перед відправленням на фронт машини потрібно належним чином підготувати.

І один з найголовніших моментів – фарбування та нанесення камуфляжу. Адже вдале маскування на місцевості – вкрай важливий фактор, який дозволяє нашим бійцям залишатися малопомітними і менше наражатися на небезпеку.

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Працівники одного СТО показали в мережі показали один перевірений спосіб нанесення камуфляжу, який дозволяє максимально зливатися з ландшафтом. На відео можна побачити старенький Volkswagen Transporter, який буквально на очах "обростає листям". А для досягнення такого ефекту майстри використовують звичайні свіжозібрані гілки з листям.

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