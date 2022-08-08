Найшвидший і рідкісний BMW розбили в епічній аварії: фотофакт

Спортивне купе BMW M4 CSL лімітованої серії лише почало сходити з конвеєра, але одне з таких авто вже встигли розтрощити. Знімок з місця ДТП потрапив у мережу.

Достеменно невідомо, за яких умов відбулося зіткнення, хто був винуватцем та де саме стала аварія. Втім, це не так вже й важливо. Як видно на фото, потужне авто зазнало серйозних пошкоджень.

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Удар припав на задню частину. Від сили удару у BMW M4 відірвало бампер, вирвало задню вісь та пошкодилися ліхтарі. Цілком ймовірно, що побита й передня частина машини.

На кадрі також видно, що в салоні спрацювали подушки безпеки. Якщо взяти усе це до уваги, то стає зрозуміло, що ремонт виллється горе-водієві у копієчку. Це лише у тому разі, якщо автомобіль придатний до відновлення.

Вартість BMW M4 CSL стартує від 140 тисяч доларів. Модель вийде тиражем у 1000 екземплярів. Її присвятили 50-річчю підрозділу BMW Motorsports. Спорткар комплектується 3,0-літровим шестициліндровим турбодвигуном потужністю 550 к.с. і 650 Нм крутильного моменту.

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