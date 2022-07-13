Камера зняла момент однієї з найбезглуздіших ДТП: епічне відео

Кожен водій знає, що під час кермування автомобілем телефон краще відкладати якомога далі. І ось що може бути, якщо цим нехтувати.

На Reddit з'явився ролик, на якому камера відеонагляду зафіксувала дивну ДТП. Цю аварію сміливо можна назвати одну з найбезглуздіших.

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Так, водій Ford Explorer, здійснюючи поворот, продовжував "сидіти" в телефоні. Відтак, він не помітив Chevrolet C4 Corvette, який під'їхав до того самого повороту.

І під час маневру позашляховик буквально проїхався по раритетному спорткару. На щастя водій C4 Corvette не постраждав і відбувся легким переляком. А ось спорткар все ж доведеться ремонтувати. У нього погнутий капот, розбите бокове скло і дзеркало.

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