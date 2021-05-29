На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
- 28
Біг вважається одним з найкращих тренувань, які спалюють жир. Тому величезна кількість людей по всьому світу виходять на вулицю зранку або після роботи, щоб подолати не один кілометр. Відповідаємо на поширені питання, пов'язані з бігом. Що вам потрібно знати, читайте далі.
Коли людина замислюється про схуднення, вона неминуче приходить до висновку, що потрібно почати займатися бігом. Чи це правильно? Чи допомагає біг позбутися зайвих кілограмів? На ці та інші питання відповів портал NewsYou.
Це цікаво: Як спортивні тренування допомагають побороти стрес
1. Чи допомагає біг схуднути?
Немає однозначної відповіді на це питання. Експерти всього світу сперечаються про користь бігу для позбавлення від жиру і чи варто відразу кидатися на амбразуру, якщо на животі з'явилися складки. Річ у тому, що організми людей індивідуальні, тому для когось біг спрацює, комусь не допоможе. Дехто бігає тричі на тиждень, але ніяк не може позбутися зайвих сантиметрів на талії, у когось ефект настає вже через місяць. Чи допоможе біг для схуднення? Тут потрібно вам перевіряти самостійно.
Є кілька факторів, від яких залежить ваш результат. Статура, спадковість, стать, вага, вік, режим харчування. Безсумнівно, біг принесе користь, щонайменше тим, що допоможе підвищити витривалість, позбутися від стресу. Але слід бути обережними, адже біг також може привести до підвищення рівня кортизолу, а це призводить до зворотного ефекту – накопичення жиру
2. Скільки треба бігати для схуднення?
Це залежить від вашого стану – ваги, рівня фізичної підготовки, раціону. Без харчування не вийде добитися ідеального результату. Якщо ж хочеться постаратися, то мінімум 45 хвилин щодня – ось головний рецепт схуднення з бігом. Але навіть це практично нереально. Краще бігати 30 хвилин тричі на тиждень і намагатися правильно харчуватися, ніж побиватися на біговій доріжці щодня.
3. Лише біг допоможе схуднути?
Як ми вже згадали раніше, за допомогою одного тільки бігу дійсно можна схуднути. Але річ у тому, що вам тільки бігом у житті й доведеться займатися. Для непрофесійного спортсмена це вкрай важко – щодня підійматися і бігати по щонайменше 45 хвилин. Тим більше під час бігу йде не тільки жир, але і м'язи. Це неправильно з точки зору власного здоров'я. Кращим рішенням для позбавлення від зайвої ваги стануть силові тренування у поєднанні з пробіжками 1-2 рази на тиждень, а також правильним харчуванням.
4. Як треба бігати для схуднення?
Найкраще на цю мету працюють високоінтенсивні інтервальні тренування. Вони поєднують у собі спринт, біг по пагорбах і тд. Це значно ефективніше, ніж вправи середнього ступеня інтенсивності, наприклад, біг підтюпцем.
5. Чи можна їсти перед бігом?
Їсти до тренування потрібно щонайменше за годину-півтори. Ідеально – за три-чотири години до бігу. Це дозволить організму перетравити їжу, відправити частину енергії у кровотік, щоб будувати м'язи. Щільний обід або вечеря відіб'ється у вигляді тяжкості в шлунку, можливій нудоті й інших неприємних наслідках. Якщо перекусити за пів години до тренування – теж відмінно. Найкраще спрацюють швидкі вуглеводи, адже це допоможе підняти рівень цукру в крові, не дасть голодувати під час бігу і дозволить витримати той темп, який ви собі поставите.
Читайте також: Який м'яз у чоловіків найбільше подобається жінкам
-
20:18У мережі показали найкращі фото Чумацького Шляху за версією Capture the Atlas
-
19:47Італійські карабінери взяли на озброєння броньовані поліцейські Alfa Romeo
-
19:19Співак Lil Nas X вирішив відмовитися від штанів: тепер він носить лише кілти
-
18:49Блогер зібрав ретро-версію приставки PlayStation 5 у дерев'яному корпусі
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:47Гороскоп на 30 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17HBO показав тизер перезапуску Пліткарки, а також назвав дату виходу: відео
-
17:00Церковний календар на червень 2021 року: православний і греко-католицький
-
16:48Учені створили найбільшу у світі карту темної матерії
-
16:18Lamborghini тестує загадковий суперкар (ВІДЕО)
-
15:4814-річний Honda Civic пустять з молотка за шалені гроші: усього випустили 300 таких авто
-
15:15Дивіться потужний трейлер бойовика Нескінченність з Марком Волбергом
-
14:48Гравець довів графіку Fallout 4 до стандартів 2021 року: що він змінив
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
13:46ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ: Кортні Кокс розплакалася над сценою першого поцілунку Росса і Рейчел
-
13:17Чим замінити авокадо: топ-3 корисні альтернативи
-
12:45Слава Камінська кардинально змінила імідж у новому кліпі
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
11:44У Греції знайдено древнє унікальне святилище
-
11:19Жінка III тисячоліття: солістка Go_A отримала незвичну нагороду
-
10:43Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня
-
10:18Банановий чай: рецепт незвичного напою
-
09:40Пост-шоу Холостяк 2021 розкрило, чи Міша та Аня – разом після 11 сезону
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:43Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня
-
08:13Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
- 28 травня
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
-
16:49Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
-
16:42Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
-
14:20Музичні новинки травня 2021: плейлист 40+ нових українських пісень
-
12:15Місячний посівний календар на червень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 травня
-
07:19Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах
- 27 травня
-
21:1028 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці
-
16:18Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+
-
12:15День ангела у червні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня
-
07:17Погода в Україні 27 травня: де пройдуть дощі
- 26 травня
-
20:20Гороскоп на червень 2021: три знаки Зодіаку, яким щаститиме у всьому в перший місяць літа
-
18:48Ленні Кравіцу – 57 років: декілька цікавих фактів про вічномолодого мачо
-
15:25Go_A – ШУМ: хіт українського гурту підкорив світовий чарт Spotify
-
12:15Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції
-
07:20Цей шкільний автобус переобладнали і вигідно пустили з молотка
- 25 травня
-
20:20Злив у мережу: Оля Цибульська прокоментувала історію з викриттям її чоловіка