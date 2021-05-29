Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання

Біг вважається одним з найкращих тренувань, які спалюють жир. Тому величезна кількість людей по всьому світу виходять на вулицю зранку або після роботи, щоб подолати не один кілометр. Відповідаємо на поширені питання, пов'язані з бігом. Що вам потрібно знати, читайте далі.

Коли людина замислюється про схуднення, вона неминуче приходить до висновку, що потрібно почати займатися бігом. Чи це правильно? Чи допомагає біг позбутися зайвих кілограмів? На ці та інші питання відповів портал NewsYou.

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1. Чи допомагає біг схуднути?

Немає однозначної відповіді на це питання. Експерти всього світу сперечаються про користь бігу для позбавлення від жиру і чи варто відразу кидатися на амбразуру, якщо на животі з'явилися складки. Річ у тому, що організми людей індивідуальні, тому для когось біг спрацює, комусь не допоможе. Дехто бігає тричі на тиждень, але ніяк не може позбутися зайвих сантиметрів на талії, у когось ефект настає вже через місяць. Чи допоможе біг для схуднення? Тут потрібно вам перевіряти самостійно.

Є кілька факторів, від яких залежить ваш результат. Статура, спадковість, стать, вага, вік, режим харчування. Безсумнівно, біг принесе користь, щонайменше тим, що допоможе підвищити витривалість, позбутися від стресу. Але слід бути обережними, адже біг також може привести до підвищення рівня кортизолу, а це призводить до зворотного ефекту – накопичення жиру

2. Скільки треба бігати для схуднення?

Це залежить від вашого стану – ваги, рівня фізичної підготовки, раціону. Без харчування не вийде добитися ідеального результату. Якщо ж хочеться постаратися, то мінімум 45 хвилин щодня – ось головний рецепт схуднення з бігом. Але навіть це практично нереально. Краще бігати 30 хвилин тричі на тиждень і намагатися правильно харчуватися, ніж побиватися на біговій доріжці щодня.

3. Лише біг допоможе схуднути?

Як ми вже згадали раніше, за допомогою одного тільки бігу дійсно можна схуднути. Але річ у тому, що вам тільки бігом у житті й доведеться займатися. Для непрофесійного спортсмена це вкрай важко – щодня підійматися і бігати по щонайменше 45 хвилин. Тим більше під час бігу йде не тільки жир, але і м'язи. Це неправильно з точки зору власного здоров'я. Кращим рішенням для позбавлення від зайвої ваги стануть силові тренування у поєднанні з пробіжками 1-2 рази на тиждень, а також правильним харчуванням.

4. Як треба бігати для схуднення?

Найкраще на цю мету працюють високоінтенсивні інтервальні тренування. Вони поєднують у собі спринт, біг по пагорбах і тд. Це значно ефективніше, ніж вправи середнього ступеня інтенсивності, наприклад, біг підтюпцем.

5. Чи можна їсти перед бігом?

Їсти до тренування потрібно щонайменше за годину-півтори. Ідеально – за три-чотири години до бігу. Це дозволить організму перетравити їжу, відправити частину енергії у кровотік, щоб будувати м'язи. Щільний обід або вечеря відіб'ється у вигляді тяжкості в шлунку, можливій нудоті й інших неприємних наслідках. Якщо перекусити за пів години до тренування – теж відмінно. Найкраще спрацюють швидкі вуглеводи, адже це допоможе підняти рівень цукру в крові, не дасть голодувати під час бігу і дозволить витримати той темп, який ви собі поставите.

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