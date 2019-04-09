Як схуднути, не обмежуючи себе в їжі

Учені розповіли, як можна позбутись зайвих кілограмів, не змушуючи себе постійно рахувати калорії. Виявилось, все значно простіше, аніж може здатися.

Дослідники з Колорадського університету дійшли до висновку, що стабільне схуднення та підтримка ваги у нормі більше залежить від фізичної активності, аніж від обмежень у трапезах. До того ж, їх експеримент довів, що не обов'язково щодня працювати у залі, щоб отримати чудовий ефект.

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Учені зібрали групу добровольців, яким видали крокоміри. За всім піддослідними спостерігали більш як рік, після чого порівняли їх вагу, а також активністю. Виявилось, що найуспішнішими у схудненні були ті люди, які щодня робили 12 тисяч кроків. Саме вони зуміли схуднути приблизно на 13 кілограмів та втримувати нову вагу.

Як схуднути без дієт

Варто відзначити, що добровольці з найкращими результатами не надто хвилювались через підрахунок калорій і не обмежували себе у їжі. У деяких випадках вони навіть споживали у півтора раза більше калорій, ніж контрольна група зі здоровою вагою.

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