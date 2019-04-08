Медики розповіли після чого потрібно обов'язково мити руки

Не полінуйтесь мити руки з милом

Якщо ви лінуєтесь мити руки – у нас для вас не вельми втішні новини. Медики розповіли, після контакту з якими речами необхідно обов'язково мити руки з милом!

Зі слів фахівців, такі міри дозволяють обмежувати поширення бактерій і мікробів.

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Аби посилити ефект потрібно використовувати мило або спеціальний засіб, який містить спирт.

Перший пункт у списку експертів посіли гроші, адже на них можуть міститися різноманітні бактерії, сальмонела, кишкова паличка.

На грошах міститься безліч бактерій

Аналогічна ситуація з поручнями у громадському транспорті, клямками та іншими громадськими місцями. Небезпечними можуть бути навіть канцтовари в офісі.

Мити руки потрібно і після використання кухонних губок, телефонів, а також після ігор з домашніми улюбленцями.

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