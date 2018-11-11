Як шоколад може покращити здоров'я

Чому не варто відмовлятись від шоколаду

Науковці розповіли, чому не варто відмовлятись від шоколаду.

Учені виявили, що споживання шоколаду 5 разів у тиждень здатне знизити ризики інфаркту та серцево-судинних захворювань. Найбільш вразливими до таких хвороб є ті люди, у яких проблеми із зайвою вагою, а також ті, хто не вживають шоколаду.

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Недавні дослідження підтверджують, що ті люди, які вживають чорний шоколад не менше 5 разів на тиждень невеликими порціями, рідше страждають від порушень коронарних артерій. А от ті, хто має проблеми із зайвою вагою і не їдять солодощі, частіше переносили інфаркти.

Чому не варто відмовлятись від шоколаду

Річ у тому, що темний шоколад допомагає зміцнити здоров'я через високий вміст антиоксидантів, які допомагають позбутись поганого холестерину. До того ж, смаколик покращу кровообіг та не дозволяє формуватись тромбам.

Ще одна група вчених дійшла до висновку, що шоколад дозволяє запобігти діабету через мономери епікатехіну, які зменшують показники ожиріння та покращують взаємодію організму з рівнем цукру в крові.

Чому не варто відмовлятись від шоколаду

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