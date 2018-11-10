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Медики назвали найкорисніше м'ясо
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Вважається, що куряче м'ясо надзвичайно корисне для людського організму. Але, як і будь-який продукт, є і негативні властивості споживання курки.
Сьогодні ми розповімо все про користь та шкоду курячого м'яса.
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Склад курячого м'яса
Куряче м'ясо вважається ідеальним дієтичним продуктом. Суть полягає в його низькій калорійності та високій кількості білка в складі. Так, на 100 грамів курки припадає лише 113 калорій, 23,6 грама білка, 1,9 грама жирів і 0,4 грама вуглеводів. При цьому в курячому м'ясі близько 70 грамів води.
Курка багата різними вітамінами, мікро- і макроелементами. Так, у ній є вітаміни РР, А, В1, В2, В5, В6, В9 і В12, а також С, Е, Н. В курячому м'ясі досить високий вміст калію, сірки, фтору, багато є і кальцію, магнію, натрію, фосфору, хлору, йоду, заліза, цинку, міді, марганцю і кобальту. Саме складом і визначається користь курячого м'яса для здоров'я. Детальніше про користь розповімо далі.
Користь курячого м'яса
Крім складу, на користь впливає загальний спосіб вирощування курей. Тому домашні кури, вирощені в просторих клітках і при різноманітному харчуванні, значно корисніші, ніж вирощені на птахофермах. Як правило, останніх напихають комбікормом і стимуляторами росту, що явно не приносить користі. Однак корисні якості для здоров'я людини вони все-таки мають.
По-перше, в курячому м'ясі величезна кількість повноцінного тваринного білка, який приносить користь організму в плані побудови тканин і м'язів. У складі курки є всі потрібні організму амінокислоти, набір хрящових білків і будівельний матеріал для тканин. Неймовірною користю володіють курячі лапки, в яких міститься колаген та еластин. Споживання цих частин курки допоможе людям, які страждають від захворювань суглобів.
По-друге, в курячому м'ясі досить багато вітамінів, говорити про користь яких було б, мабуть, навіть зайвим. Особливо необхідна людині група вітамінів В, найбільше їх міститься в окісті та крильцях. Також багато в них вітамінів А і Е, що корисно для зору та імунної системи. По-третє, це чистий дієтичний продукт. Він легко засвоюється. Особливо корисна в цьому плані куряча грудка. У складі цієї частини вкрай мало жиру і холестерину. Тому тим, хто сидить на дієті і пильнує за фігурою, рекомендують їсти саме курячу грудку.
По-четверте, в курячому м'ясі багато різних мінералів. Завдяки їм підтримується робота серцево-судинної системи, судин, кровоносної системи. По-п'яте, куряче м'ясо має малу кількість жирів і відрізняється низьким рівнем холестерину. Це надає курці особливу користь, особливо для тих, хто страждає від захворювань судинної системи, сидить на дієті або віддає перевагу правильному харчуванню. По-шосте, куряче м'ясо відмінно втамовує голод. Попри свою маленьку калорійність, воно здатне на довгий час наситити людину. Це буде корисно для тих, що худне.
Шкода курячого м'яса
Але не варто забувати і про негативні наслідки. Перш за все, шкода пов'язана з поїданням певних частин курки. Наприклад, найшкідливішою вважається куряча шкірка. Як відомо, це найжирніша частина птиці. Є шкода і для людей, які страждають від судинних недуг. Річ у тім, що в шкірці курки високий вміст холестерину – найвищий з усіх частин птиці.
Крім того, шкода визначається методом вирощування курки. Сподіваємось, ви не будете сперечатися, що здебільшого люди купують куряче м'ясо в супермаркетах та інших магазинах, рідко звертаючись до перевірених фермерів. Найчастіше в заводських умовах курей вирощують на синтетичних кормах і без доступу сонячного світла, що не робить птицю такою корисною. Відповідно, в курячому м'ясі міститься чимало хімікатів, хоча ми можемо навіть не підозрювати про це. Якщо поїдання курки пов'язано для вас в першу чергу зі здоров'ям, то слід потурбуватися про пошук фермерів, які вирощують птахів у відповідних умовах. Ну або ж почати робити це самим.
Не менше шкоди здоров'ю приносить неправильно оброблена курка. Це може привести до активного розмноження бактерій в кишківнику. У перспективі, і при найгіршому розкладі це провокує отруєння всього організму.
Шкода курячого м'яса може виникнути і при способі приготування. Наприклад, курка-гриль перетворює деякі речовини в найсильніші канцерогени, завдяки яким відбувається негативний вплив на людський організм. Шкоди завдасть і копчене куряче м'ясо, адже через цей метод з'являється зайвий холестерин. Найкориснішою куркою вважається та, що зварена або потушкована.
І не забувайте, що будь-який продукт добрий, якщо ним не зловживати. Смачного!
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