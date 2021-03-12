Як шматочок ковбаси допоміг розкрити злочин: цікава історія

Поліцейським у Німеччині вдалося розкрити злочин, а допомогла їм у цьому ковбаса. Сама ж крадіжка зі зломом сталася у місті Швельм, що в Німеччині, ще у березні 2012 року. Але виявити крадія вдалося лише нещодавно.

Грабіжник, поки був у квартирі, відкусив шматок ковбаси, але повністю її не доїв. Поліцейські взяли зразки ДНК підозрюваного з ковбаси та завантажили їх в міжнародну базу даних.

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У 2012 році збігів по ДНК у базі не виявили. І лише через 9 років у Франції затримали чоловіка за напад. У нього взяли зразок ДНК і виявилося, що це та сама людина, яка у 2012 році не доїла ковбасу на місці злочину.

Підозрюваним у крадіжці виявився 30-річний громадянин Албанії. У поліції заявили, що термін давності у справі про крадіжку закінчився, тому злочинець може уникнути покарання.

Але ДНК-аналіз дозволяє розкривати злочини без терміну давності. Наприклад, торік у штаті Огайо розкрили вбивство 8-річної дівчинки, яке сталося у 1982 році. Тоді злочинця встановили за допомогою генеалогічного аналізу. Зв'язок з імовірним злочинцем виявили через троюрідних братів і сестер.

За допомогою аналізу ДНК через 35 років після злочину вдалося затримати 56-річного чоловіка, який причетний до зґвалтування та вбивства 14-річної дівчинки у 1984 році. Також за серію зґвалтувань та вбивство до довічного ув'язнення засудили 74-річного Джозефа Деанжело. Його шукали 40 років і зрештою також знайшли за допомогою ДНК-аналізу.

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