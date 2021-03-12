Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Як шматочок ковбаси допоміг розкрити злочин: цікава історія

  • 14
Злодій надкусив ковбасу під час пограбування у 2012 році - фото 1
Злодій надкусив ковбасу під час пограбування у 2012 році

Поліцейським у Німеччині вдалося розкрити злочин, а допомогла їм у цьому ковбаса. Сама ж крадіжка зі зломом сталася у місті Швельм, що в Німеччині, ще у березні 2012 року. Але виявити крадія вдалося лише нещодавно.

Грабіжник, поки був у квартирі, відкусив шматок ковбаси, але повністю її не доїв. Поліцейські взяли зразки ДНК підозрюваного з ковбаси та завантажили їх в міжнародну базу даних.

Це цікаво: Що змушує студентів кидати навчання найчастіше

У 2012 році збігів по ДНК у базі не виявили. І лише через 9 років у Франції затримали чоловіка за напад. У нього взяли зразок ДНК і виявилося, що це та сама людина, яка у 2012 році не доїла ковбасу на місці злочину.

Підозрюваним у крадіжці виявився 30-річний громадянин Албанії. У поліції заявили, що термін давності у справі про крадіжку закінчився, тому злочинець може уникнути покарання.

Як шматочок ковбаси допоміг розкрити злочин: цікава історія - фото 451348

Але ДНК-аналіз дозволяє розкривати злочини без терміну давності. Наприклад, торік у штаті Огайо розкрили вбивство 8-річної дівчинки, яке сталося у 1982 році. Тоді злочинця встановили за допомогою генеалогічного аналізу. Зв'язок з імовірним злочинцем виявили через троюрідних братів і сестер.

За допомогою аналізу ДНК через 35 років після злочину вдалося затримати 56-річного чоловіка, який причетний до зґвалтування та вбивства 14-річної дівчинки у 1984 році. Також за серію зґвалтувань та вбивство до довічного ув'язнення засудили 74-річного Джозефа Деанжело. Його шукали 40 років і зрештою також знайшли за допомогою ДНК-аналізу.

Читайте також: У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)

Джерело: celebritycovernews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
  • 05 березня, 14:16
  • 311
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 296
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 березня, 14:15
  • 2025
Загрузка...
Новини