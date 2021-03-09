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Що змушує студентів кидати навчання найчастіше

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Навчання - фото 1
Навчання / pinterest

Німецькі вчені вивчили мотиви, що змушують студентів кинути коледж чи університет, не отримавши диплом.

Фахівці провели детальний аналіз причин, що спонукають студентів кинути навчання. Як виявилося, в більшості випадків піти з вишу змушують відразу кілька причин. Однак найчастіші з них – це розчарування в обраній спеціальності або самому процесі навчання. Ще один поширені фактор – погана успішність.

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"Феномен відсіву з вишів – вкрай актуальна проблема, і вона надзвичайно важлива для суспільства, для вищих навчальних закладів і, звичайно, для самих студентів. Це пов'язано з неефективним використанням ресурсів університетів, особистими невдачами, змарнованим часом і грошовими інвестиціями", – вважають експерти.

В ході дослідження з'ясувалося, що 21% першокурсників як основну причину відходу з вишу називали сімейний стан. На наступних курсах цю причину відзначали лише 13% студентів. Фінансові проблеми були актуальні для 28% студентів, які пішли з вишу після першого курсу, а 19% відрахованих першокурсників повідомили, що не змогли скласти іспити або зазнавали труднощів з навчанням.

Що змушує студентів кидати навчання найчастіше - фото 450826

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Джерело: phys
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