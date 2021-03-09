Що змушує студентів кидати навчання найчастіше

Німецькі вчені вивчили мотиви, що змушують студентів кинути коледж чи університет, не отримавши диплом.

Фахівці провели детальний аналіз причин, що спонукають студентів кинути навчання. Як виявилося, в більшості випадків піти з вишу змушують відразу кілька причин. Однак найчастіші з них – це розчарування в обраній спеціальності або самому процесі навчання. Ще один поширені фактор – погана успішність.

І ще: Не обдуриш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь

"Феномен відсіву з вишів – вкрай актуальна проблема, і вона надзвичайно важлива для суспільства, для вищих навчальних закладів і, звичайно, для самих студентів. Це пов'язано з неефективним використанням ресурсів університетів, особистими невдачами, змарнованим часом і грошовими інвестиціями", – вважають експерти.

В ході дослідження з'ясувалося, що 21% першокурсників як основну причину відходу з вишу називали сімейний стан. На наступних курсах цю причину відзначали лише 13% студентів. Фінансові проблеми були актуальні для 28% студентів, які пішли з вишу після першого курсу, а 19% відрахованих першокурсників повідомили, що не змогли скласти іспити або зазнавали труднощів з навчанням.

Це цікаво: Американець пожертвував 20 млн доларів університету, який колись кинув через брак грошей