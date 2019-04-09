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Як сестри: Кейт Мосс вийшла в світ з 16-річною дочкою

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Знамениті мама і дочка вибрали для себе вечірні сукні - фото 1
Знамениті мама і дочка вибрали для себе вечірні сукні / viva

Подивіться, як схожі всесвітньо відома модель Кейт Мосс і її дочка Ліла. Дівчат помітили на весіллі дизайнера Марка Джейкобса.

Обидві моделі – тісно пов'язані з брендом Marc Jacobs: Кейт ходила на його показах всю свою кар'єру, а Ліла восени минулого року стала новим обличчям б'юті-лінії марки.

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У той час, як більшість гостей обрали в цей вечір брючні костюми авторства самого Джейкобса, знамениті мама і дочка вибрали для себе вечірні сукні. Кейт з'явилася на вечірці в бордовій винтажній моделі Janice Wainwright, в той час як на Лілі було модне в цьому сезоні плаття без бретелей з металізованим ефектом.

Раніше, вдень зоряний дует був помічений в Нью-Йорку в casual образах. Кейт Мосс своєму улюбленому чорному кольору не зрадила.

Як сестри: Кейт Мосс вийшла в світ з 16-річною дочкою - фото 319890

Як сестри: Кейт Мосс вийшла в світ з 16-річною дочкою - фото 319891

Як сестри: Кейт Мосс вийшла в світ з 16-річною дочкою - фото 319892

Як сестри: Кейт Мосс вийшла в світ з 16-річною дочкою - фото 319893

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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