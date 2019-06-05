Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Чорнобиль: у серіалі помітили ще один серйозний ляп (фотофакт)

  • 88
Серіал Чорнобиль - фото 1
Серіал Чорнобиль / afisha

У популярному міні-серіалі "Чорнобиль" від HBO, останній епізод якого вийшов 4 червня, помітили ще один серйозний ляп.

Так, один з кадрів підписаний "Москва, березень, 1987". Користувачі мережі помітили, що насправді сцена знята в Києві в районі станції метро "Театральна".

Хто ще не бачив: Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери

Багатьох обурив цей факт, вони навіть почали звинувачувати сценаристів в тому, що ті поплутали всі локації. "Перший реальний епікфейл "Чорнобиля". Як на думку творчої групи виглядає Москва в березні", – пишуть вони в Telegram.

Чорнобиль: у серіалі помітили ще один серйозний ляп (фотофакт) - фото 331996

Але були і ті, хто заступився за творців проекту. У Facebook навіть з'явилися перші меми на цю тему.

Читайте також: Чорнобиль: у міні-серіалі знайшли кіноляп (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 465
Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)
  • 02 червня, 15:51
  • 1221
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1118
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз