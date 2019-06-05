Чорнобиль: у серіалі помітили ще один серйозний ляп (фотофакт)

У популярному міні-серіалі "Чорнобиль" від HBO, останній епізод якого вийшов 4 червня, помітили ще один серйозний ляп.

Так, один з кадрів підписаний "Москва, березень, 1987". Користувачі мережі помітили, що насправді сцена знята в Києві в районі станції метро "Театральна".

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Багатьох обурив цей факт, вони навіть почали звинувачувати сценаристів в тому, що ті поплутали всі локації. "Перший реальний епікфейл "Чорнобиля". Як на думку творчої групи виглядає Москва в березні", – пишуть вони в Telegram.

Але були і ті, хто заступився за творців проекту. У Facebook навіть з'явилися перші меми на цю тему.

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