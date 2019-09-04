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Серіал Кріпосна

Як селфі впливають на диких тварин: цікаве дослідження

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Невинні селфі можуть вплинути на поведінку тварин - фото 1
Невинні селфі можуть вплинути на поведінку тварин

Учені дійшли до висновку, що селфі з дикими тваринами завдає їм шкоди. Це питання активно обговорювалося під час Міжнародної конференції з питань пінгвінів (International Penguin Conference), яка пройшла в кінці серпня в Новій Зеландії.

Директор програми з управління дикою природою Університету Отаго професор Філіп Седдон зазначив, що фотографії з людьми викликають надзвичайний стрес у тварин, і в результаті можуть вплинути на їхні харчові звички, здатність до розмноження та навіть народжуваність.

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"Ми втрачаємо повагу до дикої природи, ми взагалі не розуміємо дикої природи", – зауважив він.

Також він наголосив на тому, що проблема селфі з дикими тваринами полягає в тому, що світлини часто з'являються без будь-якого контексту.

Тому, навіть якщо це програма із захисту природи або публікація посла, все, що люди бачать, – це як хтось обіймає пінгвіна, і вони теж хочуть це зробити, – говорить Седдон.

Він навіть заборонив своїм учням публікувати знімки під час вивчення мешканців місцевої дикої природи, щоб ці фотографії не сприяли популярності селфі з дикими тваринами в мережі.

Також організатори Міжнародної конференції з питань пінгвінів відхилили спонсорство дубайської компанії через побоювання з приводу використання ними фотографій з тваринами в рекламних матеріалах.

Науковці просять не робити селфі з дикими тваринами - фото 352483
Науковці просять не робити селфі з дикими тваринами

Тим часом в Instagram опубліковані тисячі селфі з мешканцями дикої природи. За даними дослідників Всесвітнього товариства захисту тварин, з 2014 по 2017 рік у соцмережі зросла кількість фотографій з дикими тваринами на 292%, при цьому 40% опублікованих були описані як "погані селфі", тобто ті, на яких хтось обіймає, тримає або неналежним чином взаємодіє з твариною. А в Новій Зеландії недавно зняли на відео туристів, які танцювали з морськими левами, які перебувають під загрозою зникнення, полювали на рідкісних жовтооких пінгвінів, і намагалися обійняти птицю ківі для ефектних знімків.

Робити селфі з дикими тваринами також спонукають знаменитості, хоч і роблять це не навмисно. Так тенісист Роджер Федерер і актриса Марго Роббі позували з квокою в Австралії, співак Джастін Бібер – з тигром, Кім Кардашян – зі слоном, а Тейлор Свіфт – з кенгуру.

Седдон також закликав інфлюенсерів і блогерів поширювати в соціальних мережах інформацію про те, як взаємодіяти з дикими тваринами так, щоб не нашкодити.

"Гарне" селфі описується як зображення, на якому немає контакту між представниками дикої фауни і людиною, тварини не утримуються силою і не використовуються замість реквізиту для фото.

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Джерело: The Guardian
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