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Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу

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Селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 1
Селфі з зірками за допомогою фотошопу / instagram

Було б просто дивно, якби ми могли сісти в машину часу і зустріти наших улюблених знаменитостей, яких, на жаль, більше немає з нами сьогодні. Сучасна наука все ще не в змозі відвести нас особисто в минуле, але є технологія, яка наближається до цього – фотошоп.

Фотограф Флора Борса створила серію фотографічних маніпуляцій, де вона потрапляє на одне фото з художниками і знаменитостями минулого, таких як Джон Леннон, Сальвадор Далі і Альберт Ейнштейн.

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Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324716

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324717

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324718

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324719

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324720

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324721

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324722

Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу - фото 324723

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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