Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу

Було б просто дивно, якби ми могли сісти в машину часу і зустріти наших улюблених знаменитостей, яких, на жаль, більше немає з нами сьогодні. Сучасна наука все ще не в змозі відвести нас особисто в минуле, але є технологія, яка наближається до цього – фотошоп.

Фотограф Флора Борса створила серію фотографічних маніпуляцій, де вона потрапляє на одне фото з художниками і знаменитостями минулого, таких як Джон Леннон, Сальвадор Далі і Альберт Ейнштейн.

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Гортайте і насолоджуйтеся! Результат вас здивує!

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