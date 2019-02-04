Найкраща закуска до футболу і пива

Пропонуємо вам смачний рецепт класичної пивної закуски – для тих, хто вирішив випити пива і подивитися футбол вдома. Головне, що це робиться дуже швидко і легко!

Традиційна закуска до пива – чіпси, але ми пропонуємо вам витратити трохи часу і приготувати самостійно щось більш смачне і апетитне. Наприклад, запашні сирні грінки.

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Продукти:

Хліб чорний 5 скибочок

або хліб сірий 5 скибочок

Сир твердий 25 г

Яйця 2 шт.

Олія ​​1 ст. ложка (за смаком)

Зелень петрушки (або кропу) 10 г (за смаком)

Смачні грінки до пива

Як приготувати пікантні грінки до пива:

Хліб нарізати тонкими скибочками (1 см) або взяти вже нарізаний хліб. Духовку розігріти до 250 градусів. З хліба зрізати корочку. Сир натерти на крупній тертці. Олію з'єднати з сиром і яйцями. Розтерти яйця з сиром і олією виделкою. Деко змастити олією і посипати борошном або застелити пергаментом. Скибочки хліба покласти на деко. Намазати хліб, викладаючи по 2 ст. ложки яєчної суміші з сиром на кожну скибочку. Підрум'янити хліб з сиром в розігрітій духовці протягом 5 хвилин (перші 2 хвилини – на нижньому рівні, решту часу – на верхньому або середньому). Зелень дрібно нарізати. Подаючи до столу, посипати грінки з сиром рубаною зеленню. Смачного!

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