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Найкраща закуска до футболу і пива

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Як приготувати пікантні грінки до пива - фото 1
Як приготувати пікантні грінки до пива / Yandex

Пропонуємо вам смачний рецепт класичної пивної закуски – для тих, хто вирішив випити пива і подивитися футбол вдома. Головне, що це робиться дуже швидко і легко!

Традиційна закуска до пива – чіпси, але ми пропонуємо вам витратити трохи часу і приготувати самостійно щось більш смачне і апетитне. Наприклад, запашні сирні грінки.

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Продукти:

  • Хліб чорний 5 скибочок
  • або хліб сірий 5 скибочок
  • Сир твердий 25 г
  • Яйця 2 шт.
  • Олія ​​1 ст. ложка (за смаком)
  • Зелень петрушки (або кропу) 10 г (за смаком)
Смачні грінки до пива - фото 305627
Смачні грінки до пива

Як приготувати пікантні грінки до пива:

  1. Хліб нарізати тонкими скибочками (1 см) або взяти вже нарізаний хліб. Духовку розігріти до 250 градусів. З хліба зрізати корочку.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Олію з'єднати з сиром і яйцями. Розтерти яйця з сиром і олією виделкою. Деко змастити олією і посипати борошном або застелити пергаментом. Скибочки хліба покласти на деко.
  3. Намазати хліб, викладаючи по 2 ст. ложки яєчної суміші з сиром на кожну скибочку. Підрум'янити хліб з сиром в розігрітій духовці протягом 5 хвилин (перші 2 хвилини – на нижньому рівні, решту часу – на верхньому або середньому).
  4. Зелень дрібно нарізати. Подаючи до столу, посипати грінки з сиром рубаною зеленню. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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