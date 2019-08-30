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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Як самостійно вгамувати біль від зуба мудрості: поради лікарів

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Як вгамувати зубний біль - фото 1
Як вгамувати зубний біль / 057

Зубний біль – це завжди дуже неприємно. Фахівцям вдалося встановити, які натуральні речовини здатні полегшити ці страждання.

Під час зубного болю необхідно якомога швидше звернутися до стоматолога, але що робити, якщо такої можливості немає? Тоді на допомогу прийдуть народні методи.

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Ось перелік цих засобів:

  • перший засіб при зубному болю – це солона вода. Розведіть 1 ч.л. солі в склянці теплої води і полощіть цим розчином ротову порожнину 3 рази на день. Сіль знімає запальний процес;
  • холодний і гарячий компреси добре допомагають при зубному болю. Спробуйте їх чергувати протягом 15 хвилин. Холод зменшить біль, а тепло прибере набряк;
  • алкогольний спосіб вгамувати зубний біль – це втирати у хворі місця віскі чи бренді, але це тимчасовий захід;
  • також добре втамує біль олія гвоздики. Вона не тільки знімає біль, але і вбиває бактерії;
  • алое. Гель алое можна нанести на ділянки, де відчувається біль;
  • можна вдатися і до таблеток – це аспірин. Він добре втамовує біль, але не варто ним зловживати – зуб він не лікує.
Як самостійно вгамувати біль від зуба мудрості: поради лікарів - фото 351408

При цьому відзначимо, що народні методи не вилікують хворий зуб, тому не варто сильно на них розраховувати: негайно звертайтеся до стоматолога!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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