Як самоізоляція запобігає поширенню коронавірусу: наочний приклад у гіфці

Одним зі способів запобігти передачі вірусу SARS-CoV-2 є самоізоляція. Розповідаємо, кому потрібно самоізольовуватись та що буде, якщо не дотримуватись цього правила.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун наголошує, що міжнародні рекомендації радять самоізолюватися людям, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, повернулися з країн, де зафіксований спалах коронавірусної хвороби, або ж коли вони мають позитивний тест на наявність вірусу, та при цьому не мають симптомів або відчувають лише легкі симптоми.

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За чинним наказом №663 до лікарні госпіталізують ледь не всіх людей з симптомами COVID-19. Це неправильно, адже люди з легкими симптомами реально можуть залишатися вдома на самоізоляції та бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Натомість така політика щодо розподілу пацієнтів сприяє тому, що ліжка займають пацієнти, які не потребують госпіталізації. Цю тактику треба оперативно змінювати, наголошує Супрун.

Самоізоляція означає повне обмеження будь-якого контакту з іншими людьми, і зазвичай застосовується до людей, які вже інфіковані або хворі, і можуть заражати інших людей. Карантин же спрямований на те, щоби максимально зменшити контакти між здоровими людьми, аби знизити ймовірність передачі вірусу, якщо хтось виявиться інфікованим або хворим. Ці поняття не варто плутати.

Людина на самоізоляції повинна залишатися вдома і повністю уникати контакту з іншими людьми. А також максимально зменшити кількість контактів навіть вдома, якщо вона живе з кимось ще.

Подивіться на прикладі гіфки, як самоізоляція заважає швидкому поширенню пандемії:

У яких випадках потрібно самоізолюватися:

якщо у вас є симптоми, які характерні для COVID-19 (висока температура, кашель, нежить, біль у горлі)

перш ніж ви пройдете тест на наявність вірусу

поки ви чекаєте результатів тесту

якщо ви повернулися з-за кордону (особливо з країн з великою кількістю випадків)

якщо ви отримали позитивний результат тесту і не потребуєте госпіталізації

Чому важлива самоізоляція

Наявні дослідження кластерів розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 показали, що він активно передається в межах сімей та домогосподарств. Наприклад, в одній із провінцій Китаю серед 344 кластерів, що включали 1308 випадки, 78-85% передач відбулися в сім'ях. Саме тому, дуже важливо, щоби люди із симптомами гострої респіраторної інфекції (ймовірною підозрою хвороби COVID-19) суворо дотримувались правил самоізоляції. Навіть в межах власної домівки.

Як правильно самоізолюватися

Постійно(!) залишатися вдома (за винятком, коли вам треба отримати медичну допомогу за межами дому).

Не влаштовувати сімейні зустрічі чи навідуватися до родичів. Не запрошувати відвідувачів додому.

Не ходити на роботу, не відвідувати будь-які громадські місця.

Не користуватися громадським транспортом, таксі чи спільним авто з іншими людьми.

Уникати контакту з домашніми улюбленцями, поки ви маєте симптоми.

Як організувати самоізоляцію вдома

Простір:

Залишайтеся постійно у своїй кімнаті якомога далі від інших людей, які з вами мешкають, не спіть разом ні з ким в одному ліжку.

Уникайте обіймів, рукостискань тощо.

Якщо є можливість, користуйтеся окремим туалетом та ванною кімнатою.

Якщо такої можливості немає, опісля кожного користування варто дезінфікувати поверхні до яких ви торкалися. За змоги розробіть графік, за яким ви мінімізуєте контакт з іншими людьми, які з вами живуть.

Регулярно провітрюйте кімнату, в якій ви ізольовані.

Не їжте разом на кухні, краще споживати їжу окремо від інших людей, які з вами живуть. Вони можуть залишати їжу для вас біля вашої кімнати.

Залишайте використаний посуд також біля кімнати. Його треба ретельно помити гарячою водою і добре висушити.

Навіть якщо вам доведеться з кимось контактувати вдома, тримайте дистанцію у 2 метри. Але наголошуємо, що контакт треба мінімізувати.

Викидайте використані серветки в окремий смітник, так, аби з ними не контактували інші люди.

Щодо користування речами:

Не користуйтеся спільними предметами, якими користуються люди, що з вами мешкають, – будь-яким посудом, рушниками, постільною білизною тощо.

Ці речі треба мати окремо лише для індивідуального користування.

Варто мити поверхні, до яких часто торкаються вдома, – ручки дверей, вимикачі, ручка холодильника, поверхні у туалеті чи ванній кімнаті.

Про що ще варто подбати, якщо ви на самоізоляції

Про достатню кількість запасів їжі чи ліків. Якщо ви живете самі, то замовляйте безконтактну доставку онлайн, якщо вам приносить їжу чи ліки хтось із близьких чи знайомих, просіть їх залишати все біля дверей. Інші люди не мають заходити до вас додому, якщо вони з вами не живуть.

Майте напоготові контакти свого сімейного лікаря та будьте з ним/нею на зв'язку. Негайно повідомте лікаря, якщо відчули погіршення стану (температуру вищу за 38,5, труднощі з диханням, зміни психічного стану).

Якщо у разі погіршення стану вам потрібно викликати швидку, обов'язково попередьте, що у вас можлива підозра на COVID-19 (або вже підтверджений діагноз, якщо ви робили тест), аби лікарі приїхали готові.

Не припиняйте самоізоляцію за своїм рішенням, обговоріть це обов'язково зі своїм сімейним лікарем.

Дотримуйтеся ретельної гігієни рук, етикету кашлю і чхання. Цих правил мають також дотримуватися люди, які з вами живуть.

Якщо ви живете з людиною, яка входить до групи ризику (людиною, старшою за 60 років, людиною з хронічними хворобами (серцево-судинні, цукровий діабет, хвороби легень) вагітною жінкою чи людиною, що має ослаблений імунітет) – спробуйте домовитись про те, щоби вони залишилися зі здоровими друзями або членами сім'ї.

Не забувайте піклуватися про своє психічне здоров'я. Залишатися ізольованим може бути складно, тому намагайтеся більше спілкуватися з близькими чи друзями телефоном чи через соціальні мережі, читайте книжки, дивіться фільми чи серіали. Займіться тим, що приносить вам задоволення.

Пам'ятайте, що самоізоляція – це ефективний спосіб запобігти можливій передачі вірусу та захистити людей навколо. Не нехтуйте цим!

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