5 секретів чуттєвого сексу, які варто знати

Чуттєвий секс відрізняється достатньою кількістю ласк, поцілунків, тривалістю, а також яскравим оргазмом. Це не казка і не сюжет еротичного фільму. Він дійсно може бути таким, якщо правильно підготуватися. Ділимося з вами п'ятьма секретами, які допоможуть отримати максимум задоволення вам обом!

Феєричний і нетривалий секс – це, звичайно добре. Однак чуттєвий і тривалий сексуальний контакт може виявитися значно приємнішим. Експерти стверджують, що саме такий секс може принести яскравий оргазм, якщо правильно до нього підготуватися.

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Спокій і тільки спокій. Частенько пара не може отримати задоволення в повній мірі через занепокоєння та квапливість. Важливо перед сексом забути про свої клопоти та плани, нікуди не поспішати у справах. Розслабитися перед ніччю пристрасті допоможе медитація. При базових знаннях нею можна зайнятися самостійно або ж за допомогою мобільного додатку. Головне позбутися відчуття тривоги, стресу та налаштуватися на задоволення.

Планування. Не завжди планування – доля педантів. У сексі за планом немає нічого поганого. Таким способом можна заздалегідь налаштуватися на потрібний лад, щоб принести й отримати більше задоволення.

Балансування. Використовуй техніку "еджінг" – при близькому настанні оргазму потрібно не доводити один одного до кульмінації. Злегка охолонувши, можна заново розпочати пестощі і статевий акт. Секрет в тому, що коли відкладаєш оргазм, він настає сильнішим.

Плавний темп. Щоб секс був чуттєвим, не покладайтесь лише на ласки та поцілунки. Спробуйте підключити до них легкий масаж, особливо в чутливих зонах. Вивчіть кожен сантиметр її тіла і нехай вона зробить те ж саме.

Зосередженість. Сконцентруйтеся з партнеркою на інтимі. Можливо, для цього буде потрібна напівтемрява, свічки і тиха розслаблююча музика. Також можна спробувати секс з зав'язаними очима, що підвищить тактильні відчуття, а отже і задоволення.

І не забувайте, що секс може бути абсолютно різним – швидким, жорстким, пристрасним, чуттєвим. Все залежить від бажання і настрою!

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