Як сайти знайомств допомагають зрозуміти чоловічу психологію

Фахівці провели дослідження, під час якого вони вивчили понад 500 анкет на сайті знайомств. Їх цікавило, чи можна визначити за фотографією, чи налаштована людина на серйозне партнерство чи ні.

Як з'ясувалося, чоловіки, націлені на тривалі стосунки, не бояться заявляти у своїх анкетах, що виховують дітей чи мають домашніх улюбленців, та часто публікують їхні фотографії, пише psypost.

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Найімовірніше, вони цим показують, хай і несвідомо, що здатні дбати і про майбутнього партнера. Крім того, діти вимагають великих фінансових вкладень, тож фото з ними сигналізують про матеріальний статус чоловіка.

Цікаво, що жінки поводяться інакше. Як правило, вони не говорять у своїх анкетах про наявність дітей. Автори проведеного дослідження зазначають, що висновки були зроблені на основі інформації, викладеної самими користувачами, і невідомо, наскільки вони чесні. З іншого боку, у дослідженні розглядалися переважно молоді люди.

Поведінка представників інших вікових категорій може відрізнятися, зазначають психологи.

Як сайти знайомств допомагають зрозуміти чоловічу психологію

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