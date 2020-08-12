Як розвинути стратегічне мислення і досягнути успіху

Мало хто не хоче наблизитись до своїх мрій і для цього є дуже крутий спосіб. Науковці виявили, що досягнути бажаного допомагають не лише зусилля, а й стратегічне мислення.

Патрісія Чен разом з колегами з Національного університету Сингапура наголошує, що саме стратегічне мислення справді дозволяє бути ефективнішими та наближатись до реальних цілей. Це підтвердив експеримент за участю кількох сотень студентів, тому можна впевнено тестувати це і на собі.

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За словами науковців, в основі такого мислення є процеси, які можна пояснити, як уміння роздумувати про роздуми. Тобто, це здатність аналізувати власні думки та рішення, а також знаходити у них недоліки та переваги.

Приклад стратегічного мислення від журналу BBC: читачам запропонували відчути себе емігрантами, яким потрібно вивчити французьку. Метапізнання допомагає зрозуміти, що в цій ситуації навряд чи ефективним способом буде вивчення слів зі словників, а от перегляд фільмів та спілкування з носіями мови дозволять швидше досягти цієї мети.

До слова. не варто думати, що стратегічне мислення – рідкісний дар, адже його можуть розвинути всі. Для цього потрібно частіше аналізувати власні думки та ставити собі питання, приміром, "Чи є кращий варіант?", "Що я можу отримати від цієї дії?", "Що я можу зробити, щоб полегшити цю роботу?".

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