Як розважаються коти: відео з кошиком для прання підкорило Reddit

Домашні улюбленці періодично стають зірками мережі, адже їхня поведінка та вигляд можуть викликати чимало емоцій, а також швидко підняти настрій. Так трапилось і з цим малим кошеням.

На платформі Reddit користувач з ніком amiselfish-1019 поділився кумедним роликом зі своїми котом, яке стрімко підкорює тренди. За короткий час допис зібрав майже 100 тисяч переглядів та понад 900 коментарів.

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"Моє кошеня Чарлі обожнює кошик для прання. Він буде нявчати та вити, поки ви не перевернете її догори дном, щоб він міг трішки позайматись котячою румбою", – пояснив автор. І справді, на ролику можна побачити різноманітні розваги, які вигадав для себе пухнастик. Радимо вмикати запис зі звуком:

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