Білка з'їла переброджені груші і сп'яніла: кумедне відео

Білка з'їла занадто багато груш, які перебродили і впала у стан алкогольного сп'яніння. Курйозний випадок стався біля будинку американки Кетлін Морлок в штаті Міннесота.

За словами Кетлін, вона знайшла в холодильнику кілька зіпсованих груш: одну частину жінка вирішила віддати домашній свині на прізвисько Гамлет, а другу – скормила білці.

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Однак Морлок не знала, що груші забродили. В результаті пухнастик сп'янів: очі у білки затуманилися, і вона почала втрачати рівновагу, завалюючись назад. Відповідне відео Кетлін опублікувала в Twitter.

За словами Морлок, з білкою вже все добре. На наступний ранок вона знову з'явилася підкріпитися і отримала сніданок з кукурудзи і насіння.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z — Taffin (@i124nk8) November 21, 2020

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