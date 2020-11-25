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Актриса Кейт Бекінсейл шокувала фанатів загадковим відео з котом

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Кейт Бекінсейл - фото 1
Кейт Бекінсейл / instagram

Знаменита британська актриса Кейт Бекінсейл в черговий раз спантеличила фанів роликом зі своїм котом Клайвом. Відеоролик жінка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Кейт Бекінсейл лежить на килимі і розмовляє зі своїм вихованцем, який відпочиває на її животі, наполовину захований при цьому в її штани. У цей час на них дивиться собака актриси.

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В кінці відео Клайв, судячи з усього, заворушився і Кейт закричала: "Хвіст! Хвіст! Хвіст!". Думки прихильників розділилися. Так, одні назвали ролик смішним, інші – дивним, а деяким взагалі видався досить пікантним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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