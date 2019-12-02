Як розважатись взимку: відео з креативним чоловіком розвеселило мережу

Користувачі не можуть втримати емоцій від зимового відео з чоловіком, якому було явно нудно. Сподіваємось, він не чекав на когось настільки довго, щоб створити цю снігову картину.

На платформі Reddit користувач з ніком SaltySquid19 поділився епічним записом зі скверу біля стоянки, на якому самотній чоловік вигадав собі розвагу зі снігом. За короткий час допис піднявся у тренди мережі, зібравши понад 67 тисяч переглядів.

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"Чоловік, якому сумно, намотує кола на снігу", – відзначив автор, однак забув додати, що виглядає це доволі непогано. Залишається лише сподіватись, що головний герой цього відео не чекає на когось, хто, вочевидь, добряче запізнюється. От як виглядають зимові розваги дорослих людей:

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