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Як розважатись на карантині: епічне відео
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Карантин – не найвеселіший час для людей, адже в самоізоляції часто буває нудно. Однак задля уникнення поширення коронавірусу можна потерпіти та проявити креативність. Так трапилось і з головними героями цього епічного відео!
На платформі Reddit користувач з ніком lovestar28 поділився кумедним записом з жінкою та хлопцем, які намагаються розважатись на карантині.
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Дійшло і до давнього челенджу з пакетом та висмоктуванням повітря. Тому не дивно, що за лічені години ролик побачили понад 14 тисяч користувачів, адже важко не усміхнутись, дивлячись на реакцію "жертви".
"Йшов 452 день карантину", – підпис ідеально підходить для відео, адже з кожним днем більшає дивних ідей, як не знудитись у вільний час. Ми не рекомендуємо повторювати те, що роблять ці люди:
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