Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як розважатись на карантині: епічне відео

  • 18
Челенджі повернулися - фото 1
Челенджі повернулися

Карантин – не найвеселіший час для людей, адже в самоізоляції часто буває нудно. Однак задля уникнення поширення коронавірусу можна потерпіти та проявити креативність. Так трапилось і з головними героями цього епічного відео!

На платформі Reddit користувач з ніком lovestar28 поділився кумедним записом з жінкою та хлопцем, які намагаються розважатись на карантині.

І ще: У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото

Дійшло і до давнього челенджу з пакетом та висмоктуванням повітря. Тому не дивно, що за лічені години ролик побачили понад 14 тисяч користувачів, адже важко не усміхнутись, дивлячись на реакцію "жертви".

"Йшов 452 день карантину", – підпис ідеально підходить для відео, адже з кожним днем більшає дивних ідей, як не знудитись у вільний час. Ми не рекомендуємо повторювати те, що роблять ці люди:

Quarantine Day 452 from r/PeopleFuckingDying

Читайте також: Медики заспівали гімн Ліверпуля в одній з лікарень: зворушливе відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
  • 26 березня, 14:00
  • 681
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 11889
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 771
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл