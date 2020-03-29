Як розважатись на карантині: епічне відео

Карантин – не найвеселіший час для людей, адже в самоізоляції часто буває нудно. Однак задля уникнення поширення коронавірусу можна потерпіти та проявити креативність. Так трапилось і з головними героями цього епічного відео!

На платформі Reddit користувач з ніком lovestar28 поділився кумедним записом з жінкою та хлопцем, які намагаються розважатись на карантині.

І ще: У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото

Дійшло і до давнього челенджу з пакетом та висмоктуванням повітря. Тому не дивно, що за лічені години ролик побачили понад 14 тисяч користувачів, адже важко не усміхнутись, дивлячись на реакцію "жертви".

"Йшов 452 день карантину", – підпис ідеально підходить для відео, адже з кожним днем більшає дивних ідей, як не знудитись у вільний час. Ми не рекомендуємо повторювати те, що роблять ці люди:

Читайте також: Медики заспівали гімн Ліверпуля в одній з лікарень: зворушливе відео