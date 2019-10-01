Як розважалися дівчата у середині ХХ століття

Ці красуні точно вміли відпочивати! На фото нижче – сильні, а іноді й бунтівні жінки минулого століття.

Слово "гламур" увійшло в українську мову відносно недавно, але те, що позначається цим поняттям існувало, мабуть, завжди.

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Принаймні в першій половині XX століття гламурний образ життя став невід'ємною частиною моди і нездійсненною мрією мільйонів домогосподарок. Образ крутого дівчиська, яка дозволяє собі більше, аніж можна, однаково приваблював чоловіків і жінок: першим він давав їжу для романтичних (і сексуальних, куди ж без цього) фантазій, а другим примарну мрію про світ, в якому жінка може бути сама собою, не озираючись на оточуючих.

Ось цікаві вінтажні знімки крутих дівчат сорокових років:

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