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Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)

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Раніше порнофільми показували у звичайних кінотеатрах - фото 1
Раніше порнофільми показували у звичайних кінотеатрах

Якщо сучасні фільми для дорослих можна вважати надзвичайно нудними, то що ви скажете про картини, зняті майже 40 років тому? У 80-х роках американський фотограф Барбара Нітку працювала на зйомках порнофільмів у Нью-Йорку. Кадрами зі знімань пропонуємо насолодитися вам.

Якщо говорити про порнофільми у ті часи, то їх цілком можна було порівнювати з іншими картинами. Їх також показували в кінотеатрах, обговорювали під час світських заходів, а також мріяли взяти участь у зйомках.

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Зазвичай знімали влітку – доводилося працювати без кондиціонера, щоб не записувати шум, згадує фотограф. Знімальний день тривав по 12-18 годин. За цей час учасники ледь встигали перекусити. В об'єктив Нітку потрапляли і позіхаючі оператори, і актори в незграбних позах, і смішні сцени, які потім вирізали з фільмів.

Знімки увійшли в її фотоальбом "Американський екстаз". Це не тільки хроніка еротичного кіно до винаходу віагри, але і маніфест на захист самовираження: Нітку активно бореться проти цензури в інтернеті і заборон на показ оголеного тіла.

Попереджаємо, деякі кадри надто відверті, тому ми рекомендуємо не показувати їх своїм дітям і бабусям:

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358587

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358588

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358589

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358590

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358591

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358592

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358593

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358594

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358595

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358596

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358597

Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+) - фото 358599

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Джерело: barbaranitke
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