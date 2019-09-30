Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)

Якщо сучасні фільми для дорослих можна вважати надзвичайно нудними, то що ви скажете про картини, зняті майже 40 років тому? У 80-х роках американський фотограф Барбара Нітку працювала на зйомках порнофільмів у Нью-Йорку. Кадрами зі знімань пропонуємо насолодитися вам.

Якщо говорити про порнофільми у ті часи, то їх цілком можна було порівнювати з іншими картинами. Їх також показували в кінотеатрах, обговорювали під час світських заходів, а також мріяли взяти участь у зйомках.

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Зазвичай знімали влітку – доводилося працювати без кондиціонера, щоб не записувати шум, згадує фотограф. Знімальний день тривав по 12-18 годин. За цей час учасники ледь встигали перекусити. В об'єктив Нітку потрапляли і позіхаючі оператори, і актори в незграбних позах, і смішні сцени, які потім вирізали з фільмів.

Знімки увійшли в її фотоальбом "Американський екстаз". Це не тільки хроніка еротичного кіно до винаходу віагри, але і маніфест на захист самовираження: Нітку активно бореться проти цензури в інтернеті і заборон на показ оголеного тіла.

Попереджаємо, деякі кадри надто відверті, тому ми рекомендуємо не показувати їх своїм дітям і бабусям:

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