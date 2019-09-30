Будні американських підлітків у архівних знімках

Викладач фотографії та мистецтва в середній школі на Лонг-Айленді протягом 27 років і більше 20 років в Міжнародному центрі фотографії на Манхеттені Джозеф Сабо знімкував американських підлітків протягом майже 20 років!

У цих фотографіях є все: емоції, туга, бравада, досада, неспокійні бажання, сексуальність, незручність, позерство і щастя. Світ американської середньої школи, вулиць, автостоянок і пляжів.

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Підсумком стали дві книги фотографій Almost Grown і Teenage. "Я хотів показати, які вони", – сказав пізніше Джозеф Сабо.

Автор захопив найважливіші істини підліткової життя, він створив своє мистецтво, просто звертаючи увагу на те, що навколо нас. Його знімки дуже точно передають час: здається, що ти буквально відчуваєш запах дешевої травки, коктейлю Кривава Мері і нового глянцю на тільки-но купленому вінілі Біллі Айдола або KISS.

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