Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений

Ми часто прислухаємось до порад психологів, які не лінуються ділитися секретами щасливих сімейних стосунків. Утім, про ваш шлюб можуть багато розповісти весільні фотографи. Вони й назвали кілька ознак, які свідчать про те, що ваші стосунки приречені на крах.

Що, на думку весільних фотографів, свідчить про те, що ваш шлюб протриває недовго?

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1. Один із наречених не хоче позувати

"Одного разу, на зорі моєї кар'єри, мене ангажував на весілля наречений, причому по телефону, – пригадує фотограф Роб Грір з Лос-Анджелеса. – Коли я приїхав на весілля, наречена зиркнула на мене і, тицьнувши в об'єктив, сказала: "Не смій направляти на мене цю чортову штуку". Вони розлучилися через три місяці".

Зрозуміло, історія необов'язково повинна бути настільки драматичною. Але якщо один з молодих не хоче фотографуватися, кривиться або й узагалі розбив фотографу об'єктив під час зйомки, то це явна ознака того, що йому не подобається те, що відбувається навколо.

А що, якщо хтось з молодят не хоче позувати?

2. Молодята не можуть зійтися у питанні ціни фотографій

"Гроші – важлива частина кожного шлюбу, і часто саме вони винні в тому, що союз розпався", – переконаний Карлос Джей Осоріо, фотограф з Маямі.

Його досвід говорить про те, що якщо пара свариться вже на етапі вибору фотографа і вартості фотографій, то і надалі в сімейному житті у них будуть конфлікти фінансового характеру.

3. Молодята злобно жартують один над одним під час фотосесії

Показують язик, дають стусана, просять сфотографувати їх так, ніби наречений тягне наречену за волосся. Усе це може здаватися милим жартом, але Роб Грір впевнений, що це реальна, але пригнічена взаємна ненависть.

"За свою кар'єру я зняв понад тисячу весіль і запевняю вас, що, якщо молодята злобно жартують один над одним, в реальному подружньому житті все буде тільки гірше".

Злобні жарти – тривожний дзвіночок

4. Молодята мало часу проводять разом під час весілля

Здавалося б, це оксюморон. Але одна справа позувати для фото і задовольняти потребу гостей в "гірко!" і зовсім інша – дійсно дивитися один на одного і бути поруч.

"Коли пара надовго розходиться, щоб поговорити з гостями, або молодята танцюють кілька танців поспіль з іншими партнерами – це поганий знак", – впевнена Гретчен Уейкман. Зрозуміло, у вас попереду все життя. Але по-справжньому закохані люди хочуть бути разом тут і зараз.

Звичайно ж, усе це лише припущення. Але водночас ці думки – хороший харч для поживи для молодят.

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