Ці знаки Зодіаку – справжні невдахи у коханні

Деякі знаки Зодіаку власноруч знищують любов, а провиною всьому їх характерні особливості. Гороскоп кохання допоможе зрозуміти свої помилки у стосунках і зробити висновки.

Близнюки

За гороскопом, саме в коханні представники Знака Близнюків найчастіше залишаються ні з чим. Адже це єдиний знак Зодіаку, якому удача усміхається практично скрізь. Але щастити скрізь не може. Хоча Близнюки винні в цьому самі, бо не сприймають стосунки і любов занадто серйозно. Для них це свого роду гра, яка не варта свічок. Тому в більшості випадків багато з них стають одинаками, упускаючи своє щастя.

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Діва

Діви розуміються на любові, знають собі ціну і розуміють, чого вони варті. Цей Знак Зодіаку можна вважати вельми успішним у романтичних стосунках. Однак часто представники цього сузір'я нехтують такою удачею, впадаючи в байдужість і пасивність. Це відлякує партнера навіть попри високий інтелект і завидні зовнішні дані Дів.

Риби

Якщо Риби захочуть, то вони зможуть все, особливо притягнути до себе удачу в любові. Представники цього знака Зодіаку знають, як подати себе, адже вони чудово маніпулюють чужими почуттями. Однак самі вони зазвичай руйнують свої стосунки.

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