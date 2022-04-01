Як розпізнати сигнали про хімічну тривогу

Росія з початку війни уже неодноразово говорила про можливі хімічні атаки в Україні. Розповідаємо, як звучатимуть сирени у випадку застосування такого виду зброї.

Армія Росії може використати хімічну зброю у тих містах, де важко прорвати оборону. Про це повідомили у пресслужбі Центрі протидії дезінформації. Тому вкрай важливо знати кожному українцю, як вчасно розпізнати хімічну атаку, щоб знайти безпечне місце.

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Як розпізнати сигнал про хімічну тривогу: 3 фактори

Сигнал сирени про хімічну атаку – один гудок короткий, а другий довгий. Звучатиме він тоді, коли вже точно зафіксують хімічну атаку – підрозділи ДСНС чи військові виявлять цю загрозу за допомогою газохімічних індексаторів.

– один гудок короткий, а другий довгий. Звучатиме він тоді, коли вже точно зафіксують хімічну атаку – підрозділи ДСНС чи військові виявлять цю загрозу за допомогою газохімічних індексаторів. Хімічну зброю доставляють за допомогою крилатих або балістичних ракет та за допомогою артилерійських снарядів. Вони вибухають слабше , ніж звичайні ракети. Усе тому, що вони створені не для руйнування, а щоб спрацювати аерозолем для поширення зарину. Характер вибухів може підказати про нетипові обстріли.

, ніж звичайні ракети. Усе тому, що вони створені не для руйнування, а щоб спрацювати аерозолем для поширення зарину. Масова загибель дрібних тварин, птахів, комах – ще один важливий фактор. На цей факт звернули увагу ще у Сирії. Тварини та комахи гинуть першими через невелику масу тіла.

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