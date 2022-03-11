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війна

Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ

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Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ - фото 1

Росія почала активно поширювати фейки про хімічну зброю. Ба більше, деякі іноземні видання припускають, що ворожі війська можуть здійснити на Україну хімічну атаку. Аби бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій, у МОЗ дали українцям кілька актуальних порад з вбереження здоров'я та життя.

Ми уже переконалися, що цинізму російської армії немає меж. Окупанти стріляли в Запорізьку АЕС, знеструмили ЧАСЕ та скидали авіабомби на пологовий будинок. Поки в Україні немає жодних аварій, але кожен повинен знати базові правила поведінки під час хімічної атаки.

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Інструкції опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Що робити у разі хімічної атаки або аварії

  • щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкніть побутові прилади та газ;
  • одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри, використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
  • не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі;
  • не їжте й не пийте нічого.

Важливо! У разі атаки чи аварії з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек напрямку вітру.

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Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ - фото 500516

Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ - фото 500517

Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ - фото 500518

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