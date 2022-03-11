Що робити у разі хімічної атаки: рекомендації від МОЗ

Росія почала активно поширювати фейки про хімічну зброю. Ба більше, деякі іноземні видання припускають, що ворожі війська можуть здійснити на Україну хімічну атаку. Аби бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій, у МОЗ дали українцям кілька актуальних порад з вбереження здоров'я та життя.

Ми уже переконалися, що цинізму російської армії немає меж. Окупанти стріляли в Запорізьку АЕС, знеструмили ЧАСЕ та скидали авіабомби на пологовий будинок. Поки в Україні немає жодних аварій, але кожен повинен знати базові правила поведінки під час хімічної атаки.

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Інструкції опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Що робити у разі хімічної атаки або аварії

щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкніть побутові прилади та газ;

одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри, використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);

не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі;

не їжте й не пийте нічого.

Важливо! У разі атаки чи аварії з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек напрямку вітру.

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