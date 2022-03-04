Як розпізнати інфаркт міокарду та надати першу медичну допомогу

Важливо розуміти, що у нинішніх умовах медики і так працюють на межі. Вони рятують життя тих, хто страждає від ворожої атаки. Ваше ж завдання – пильно слідкувати за рідними та близькими. Розповідаємо, як розпізнати інфаркт міокарду, а також надати першу медичну допомогу.

Порадами поділився лікар Валерій Ославський. Читайте на Радіо MAXIMUM, як розпізнати інфаркт міокарду, а також надати медичну допомогу.

Варте уваги: Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради

Як розпізнати інфаркт міокарду

Важливо! Якщо ви бачите людину з однією чи кількома з цих ознак – терміново шукайте або викликайте медиків.

Тиснучий біль (іноді тільки печіння) у грудях, який триває понад 15 – 20 хвилин.

Відчуття здавлювання чи важкості за грудиною; поширення болю або дискомфорту на нижню щелепу, шию; ліве плече чи ліву руку, верх живота з нудотою.

Порушення серцевого ритму.

Запаморочення, задишка.

Також лікар наголошує на тому, що до приїзду швидкої необхідно забезпечити комфортне положення (може бути сидяче), а також не давати самовільно ліки.

Крім того, забезпечте доступ до повітря, заспокойте людину, яка потребує допомоги. І не забувайте відразу ж телефонувати на номер 103!

Читайте також: Психологічна самодопомога: як взяти під контроль думки, тіло та емоції