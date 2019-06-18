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Як розлучення батьків впливає на здоров'я дитини
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У Лондонській школі економіки і політичних наук встановили, що збільшення ваги особливо помітно у дітей розлучених батьків до досягнення шести років. Такий несподіваний висновок змусив їх задуматися над тим, як же фінал стосунків батьків впливає на їхніх дітей.
Результати аналізу даних 7574 дітей підтвердили необхідність медичної допомоги сім'ям, що переживають розпад.
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У дослідженні враховувалися зріст, вагу, вік і стать дитини. Для кожного учасника експерименту був розрахований індекс маси тіла (ІМТ). Показник широко використовується для уточнення того, чи мають люди здорову вагу, надлишкову або страждають ожирінням.
У полі уваги британських вчених потрапили діти у віці дев'яти місяців, трьох, п'яти, семи й одинадцяти років. Тобто, дослідники зосередилися на допідлітковому періоді.
Виявилося, що діти розлучених батьків мають більшу схильність до набору надмірної ваги або ожиріння протягом перших 36 місяців після їхнього розлучення.
Фактори, що відповідають за зайву вагу
У звіті про проведену роботу сформульовані основні причини, через які діти можуть набрати вагу після розлучення – як економічні, так і моральні:
- в домашніх господарствах розлучених батьків витрачається менше грошей на свіжі фрукти та овочі;
- батькам доводиться більше працювати, не приділяючи достатнього часу для приготування здорової їжі;
- менше грошей витрачається на позакласні заняття, в тому числі, спортивні;
- емоційні проблеми самі по собі призводять до переїдання батьків і дітей, які, до того ж, вживають занадто багато солодкої і жирної їжі.
Автори наукової праці вважають, що батьківське розлучення загрожує для чада довгостроковими наслідками. Оскільки дослідження зупинилося на 11-літніх, в результатах можуть бути недооцінені перспективи зміни ваги доросліших дітей.
Учені стверджують, що незабаром після розставання матері (або батькові) слід звернутися за допомогою до психологів і дієтологів. Фахівці повинні розробити комплекс індивідуальних заходів щодо запобігання збільшення ваги у дітей.
Раннє втручання може допомогти запобігти або, принаймні, послабити процес, який призводить до розвитку нездорового ожиріння у дітей, – йдеться в документі.
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