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Медики розповіли, чим же корисна веганська дієта
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Досі пір між прихильниками та противниками веганського харчування ведуться запеклі суперечки. Однак відмова від продуктів тваринного походження має давно доведені наукою плюси для нашого здоров'я.
Розповідаємо вам, чому варто задуматися над переходом на веганську дієту.
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Знижує вагу. Веганські продукти харчування мають меншу калорійністю і, в середньому, серед них більше тих продуктів, які містять клітковину. А це забезпечує тривале відчуття ситості, що сприяє боротьбі з переїданням.
Знижує рівень цукру в крові. Веганська дієта підвищує чутливість до інсуліну та знижує рівень цукру в крові, що захищає від діабету.
Захищає від пухлин. Дослідження доводили, що веганське харчування може захистити від появи злоякісних пухлин. Саме тому слід додати до раціону квасолю та бобові.
Знижує ризик хвороб серця. Веганські продукти приносять велику користь нашому серцю, адже вони істотно знижують фактори ризику серцево-судинних захворювань.
Зменшує біль при артриті. Веганське харчування містить безліч пробіотиків – цінних для нашого здоров'я продуктів, які можуть зменшувати симптоматику ревматоїдного артриту у значної кількості пацієнтів.
Покращує настрій. Веганські продукти, як було підтверджено під час дослідження, позитивно впливають на настрій і захищають від його розладів.
Рекомендуємо спробувати стати веганами бодай на кілька місяців. Тим паче, що літо – відмінна пора, коли можна сповна насолоджуватися свіжими сезонними овочами та фруктами.
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