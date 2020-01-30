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Як розкодувати канали самостійно: інструкція встановлення тюнера
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Українцям заблокували доступ до 23 супутникових каналів, а для їх розкодування потрібно встановити спеціальний тюнер. Розповідаємо, де його замовити, скільки він коштує та як його встановити самостійно
Відтепер розважальні канали, наприклад, "1+1", СТБ, Україна, Інтер тощо, доступні на супутнику лише зі спеціальним тюнером від офіційних провайдерів – Viasat або XTRA TV.
До теми: Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу
Зверніть увагу, що тюнер повинен обов'язково містити систему кодування "VERIMATRIX" та маркування "УТБ". Рекомендована роздрібна ціна тюнера становить 1099 гривень.
Купити тюнер можна в роздрібних мережах електроніки, через сайт Viasat, за номером 0 800 500 460, на сайті XtraTV або ж у майстрів з підключення.
Коли тюнер прийде, його треба встановити та налаштувати. Якщо вам не вдається зробити це самостійно, ви можете скористатись підтримкою оператора колл-центру провайдера супутникового телебачення. За бажанням, у вас також є змога викликати майстра для налаштування обладнання: для цього необхідно зателефонували до колл-центру та подати відповідну заявку. Наприклад, у Viasat тюнер разом з установкою обійдуться у 1499 гривень.
Універсальною є модель тюнера Strong SRT 7600, тож ми розповімо, як його встановити самостійно.
Як самостійно встановити тюнер від Viasat
Інструкція встановлення тюнера від XTRA TV
- Після того як ви вперше увімкнули приймач, або виконали відновлення до заводських налаштувань, оберіть мову меню і натисніть кнопку "ОК".
- У розділі "Налаштування LNB" перевірте, та, у разі необхідності, змініть налаштування прийому сигналу зі супутників.
* За допомогою кнопок пульта дистанційного керування Вліво/Вправо оберіть Номер LNB, відповідно буде обрано супутник.
* При необхідності, таким же чином, змініть режим DiSEqC та/або Порт DiSEqC.
- Перевірте наявність сигналу та коректність налаштування обраного LNB.
* Натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування "Тест сигналу". Якщо налаштування LNB виконано коректно, то рівень та якість сигналу повинні бути більші ніж 50%.
* Натисніть клавішу "ОК" ПДУ для повернення до попереднього вікна. При необхідності виконайте налаштування для усіх супутників на які налаштована антена.
* І ще раз натисніть кнопку "ОК" для переходу до наступного вікна налаштувань.
- Оберіть Базовий транспондер.
* Для цього підійде один із попередньо встановлених транспондерів. Частота – 11766 МГц, поляризація – Н, символьна швидкість 27500 Ксимв/сек
* Натисніть кнопку "ОК" для переходу до наступного вікна налаштувань.
- Перевірте рівень та якість сигналу з обраного Базового транспондера.
* Рівень та якість сигналу повинні бути більш ніж 50%
* Пункт "Захват сигналу", повинен мати статус "Так"
* Натисніть кнопку "ОК" для переходу до наступного вікна налаштувань.
Важливо! Якщо рівень та якість не є достатніми, супутниковий приймач не зможе повноцінно функціонувати та пройти процес ініціалізації.
- Після підтвердження Базового транспондера приймач виконає синхронізацію часу, встановить попередньо заданий список телеканалів та отримає всю необхідну інформацію для комфортного користування пристрої. Процес ініціалізації триває близько 1 - 1,5 хвилини.
УВАГА! Під час процесу ініціалізації забороняється знеструмлювати приймач, адже це може призвести надалі до його некоректної роботи або виходу з ладу.
- Вибір супутникового оператора
* Після закінчення ініціалізації натисніть кнопку "Меню" на пульті дистанційного керування
* У розділі "Налаштування", перейдіть до пункту "Вибір оператора" та натисніть кнопку "ОК"
- Оберіть оператора Viasat та "Xtra TV" для того, аби завантажилося програмне забезпечення для доступу до телеканалів.
- Підтвердіть завантаження програмного забезпечення на ваш пристрій
- Дочекайтеся завершення завантаження програмного забезпечення. При завантаженні програмного забезпечення, забороняється вимикати тюнер, натискати на кнопки пульту.
- Після завершення завантаження програмного забезпечення на екрані телевізора буде відображено меню майстра налаштувань. За допомогою кнопок пульта дистанційного керування оберіть мову головного меню
У розділі "Налаштування LNB" перевірте та у разі необхідності змініть налаштування прийому сигналу зі супутників.
* За допомогою кнопок пульта дистанційного керування Вліво/Вправо оберіть Номер LNB, відповідно буде обрано супутник.
* При необхідності, таким же чином, змініть режим DiSEqC та/або Порт DiSEqC.
Налаштування за замовчуванням:
- Режим DiSEqC 1.0
- LNB 1: Astra 4A 4.9E, Порт DiSEqC A
- LNB 2: Amos 2_3 4.0W, Порт DiSEqC B
- LNB 3: Hot Bird 13.0E, Порт DiSEqC C
- LNB 4: Eutelsat 9B 9.0E, Порт DiSEqC D
- Перевірте наявність сигналу та коректність налашування обраного LNB.
* Натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування "Тест сигналу". Якщо налаштування LNB виконано коректно, то рівень та якість сигналу повинні бути більші ніж 50%.
* Натисніть клавішу "ОК" ПДУ для повернення до попереднього вікна. При необхідності виконайте налаштування для усіх супутників на які налаштована антена.
* І ще раз натисніть кнопку "ОК" для переходу до наступного вікна налаштувань.
- Оберіть Базовий транспондер 1: Astra 4A 4.9E, 12130, V, 27500
Перевірте рівень та якість сигналу з обраного Базового транспондера.
* Рівень та якість сигналу повинні бути більш ніж 50%
* Пункт "Захват сигналу", повинен мати статус "Так"
* Натисніть кнопку "ОК" для переходу до наступного вікна налаштувань.
Якщо рівень та якість не є достатніми, супутниковий приймач не зможе повноцінно функціонувати та пройти процес ініціалізації.
- Після підтвердження Базового транспондера приймач виконає синхронізацію часу, встановить попередньо заданий список телеканалів та отримає всю необхідну інформацію для комфортного користування пристрою. Процес ініціалізації триває близько 1 - 1,5 хвилини.
УВАГА! Під час процесу ініціалізації забороняється знеструмлювати приймач, адже це може призвести до його некоректної роботи або виходу з ладу.
Відеоінструкція налаштування тюнера
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