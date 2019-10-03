Як розібрати оселедець на філе за 2 хвилини: відео

Ділимося з вами простим способом оброблення солоного оселедця. 2 хвилини – і готово!

Оселедець – дуже смачна риба, яку можна готувати найрізноманітнішими способами: відварювати, тушкувати, запікати, смажити, маринувати, коптити або засолити. З оселедцем готують чудові закуски, чудові салати, ситні другі страви і смачні супи.

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Особливо смачний солоний оселедець з відвареною картоплею і нарізаною цибулею! Отож, беремо звичайний магазинний солоний оселедець або оселедець, засолений в домашніх умовах. Дістаємо нутрощі. Промиваємо оселедець холодною водою зсередини. Робимо розріз уздовж хребта і видаляємо верхній плавник. Розрізаємо черевце і видаляємо нижні плавники. Повністю розрізаємо верх риби уздовж хребта і прибираємо центральну кістку. Розділяємо рибу на дві половини, кожну очищаємо від шкірки. Пальцями або за допомогою пінцета прибираємо кістки, розташовані з краю пластини рибного філе. Філе готове! Подавайте його з цибулькою і оливковою олією або додавайте в салати.

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