Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя Ліга Європи

Як розібрати оселедець на філе за 2 хвилини: відео

  • 9
Оселедець - фото 1
Оселедець / pikabu

Ділимося з вами простим способом оброблення солоного оселедця. 2 хвилини – і готово!

Оселедець – дуже смачна риба, яку можна готувати найрізноманітнішими способами: відварювати, тушкувати, запікати, смажити, маринувати, коптити або засолити. З оселедцем готують чудові закуски, чудові салати, ситні другі страви і смачні супи.

І ще: Мініпіци або рецепт дуже ситних бутербродів

Особливо смачний солоний оселедець з відвареною картоплею і нарізаною цибулею! Отож, беремо звичайний магазинний солоний оселедець або оселедець, засолений в домашніх умовах. Дістаємо нутрощі. Промиваємо оселедець холодною водою зсередини. Робимо розріз уздовж хребта і видаляємо верхній плавник. Розрізаємо черевце і видаляємо нижні плавники. Повністю розрізаємо верх риби уздовж хребта і прибираємо центральну кістку. Розділяємо рибу на дві половини, кожну очищаємо від шкірки. Пальцями або за допомогою пінцета прибираємо кістки, розташовані з краю пластини рибного філе. Філе готове! Подавайте його з цибулькою і оливковою олією або додавайте в салати.

Читайте також: Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 2981
Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
  • 01 жовтня, 08:55
  • 5103
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1797140
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне