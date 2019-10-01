Мініпіци або рецепт дуже ситних бутербродів

Розповідаємо, як приготувати бутерброди смачно і ситно. Всього кілька хвилин, і ви освоїте першу сходинку цієї кулінарної майстерності!

Інгредієнти:

2 скибочки білого хліба

60-80 г ковбаси вашого улюбленого виду

60 г сиру твердого

1 помідор

2 яйця

сіль перець

Рецепт гарячих бутербродів

Як приготувати смачні мініпіци:

Для приготування використовуйте пательню з антипригарним покриттям і буквально 5-10 г вершкового масла Скибочки хліба використовуйте цільні, зі скоринкою. Вона буде утримувати начинку всередині. Поставте пательню розігріватися. Виріжете ножем серединку з кожного скибочки так, щоб по краях залишалося не більше 1 см м'якоті Покладіть відрізану м'якоту і вирізаний шматок хліба на пательню підрум'янитися. Подрібніть ковбасу, натріть сир на тертку, від помідора відріжте 4-6 тонких слайсів. Коли хліб зарум'яниться з одного боку, переверніть на іншу всі шматочки. Додайте трохи вершкового масла. Покладіть у виїмку хліба шматочки ковбаси, злегка обсмажте. Розбийте в кожну виїмку по 1 яйцю. Посоліть, поперчіть, додайте зелень подрібнену, якщо любите з нею бутерброди. Покладіть на яйце по 2-3 скибочки помідора. Зверху помідор присипте тертим сиром. На сир покладіть підрум'яненою стороною вирізану серединку хліба. Акуратно переверніть бутерброди, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 5-10 хвилин. Бутерброди готові, якщо яйце всередині добре пропеклося і не сире. Смачного!

Смачні бутерброди

Читайте також: Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів