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Мініпіци або рецепт дуже ситних бутербродів

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Ситні бутерброди - фото 1
Ситні бутерброди

Розповідаємо, як приготувати бутерброди смачно і ситно. Всього кілька хвилин, і ви освоїте першу сходинку цієї кулінарної майстерності!

Інгредієнти:

  • 2 скибочки білого хліба
  • 60-80 г ковбаси вашого улюбленого виду
  • 60 г сиру твердого
  • 1 помідор
  • 2 яйця
  • сіль перець
Рецепт гарячих бутербродів - фото 358812
Рецепт гарячих бутербродів

Як приготувати смачні мініпіци:

  1. Для приготування використовуйте пательню з антипригарним покриттям і буквально 5-10 г вершкового масла
  2. Скибочки хліба використовуйте цільні, зі скоринкою. Вона буде утримувати начинку всередині. Поставте пательню розігріватися. Виріжете ножем серединку з кожного скибочки так, щоб по краях залишалося не більше 1 см м'якоті
  3. Покладіть відрізану м'якоту і вирізаний шматок хліба на пательню підрум'янитися. Подрібніть ковбасу, натріть сир на тертку, від помідора відріжте 4-6 тонких слайсів. Коли хліб зарум'яниться з одного боку, переверніть на іншу всі шматочки. Додайте трохи вершкового масла.
  4. Покладіть у виїмку хліба шматочки ковбаси, злегка обсмажте. Розбийте в кожну виїмку по 1 яйцю. Посоліть, поперчіть, додайте зелень подрібнену, якщо любите з нею бутерброди. Покладіть на яйце по 2-3 скибочки помідора. Зверху помідор присипте тертим сиром. На сир покладіть підрум'яненою стороною вирізану серединку хліба.
  5. Акуратно переверніть бутерброди, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 5-10 хвилин. Бутерброди готові, якщо яйце всередині добре пропеклося і не сире. Смачного!
Смачні бутерброди - фото 358813
Смачні бутерброди

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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