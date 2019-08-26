Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою

Звичайно ж, ви бачили не в одній комедії, як головний герой докладає максимум зусиль для того, щоб стягнути зі своєї обраниці одяг перед сексом. Утім, це однозначно слід робити без поспіху, насолоджуючись процесом. Розповідаємо вам, як роздягнути її так, щоб вона це ніколи не забула.

Скористайтесь нашими порадами, щоб ваше побачення не стало останнім ;)

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Освітлення

Найкраще процес запускати в недостатньо освітлених місцях: спальні, вітальні з приглушеним світлом – так дівчина розслабиться і втратить пильність, яка утримує бюстгальтер на ній. Для більшої романтики використовуйте запалені свічки по всій кімнаті – ефектне видовище.

Бережіть одяг

Залиште видовищну пристрасть, швидкі та пихаті обійми коханців і порваний на дівчині одяг кіношникам – реально, це краще виглядає в кадрі, ніж в житті.

Не зривайте з неї одяг

Залиште білизну на ній

Швидше за все, вона купила цей комплект з мереживом саме на честь вашого майбутнього побачення. Подобається воно вам чи ні – залиште білизну на час на її тілі, нехай покрасується перед вами, а цей прекрасний час витратьте на поцілунки й обійми, прелюдії, які дівчата люблять і цінують.

Шкарпетки геть!

Як би вчені не намагалися довести, що шкарпетки під час сексу дуже навіть корисні, виглядає це, м'яко кажучи, не дуже. Звичайно ж, про свої шкарпетки теж не забудьте.

Ніяких жартиків!

Якщо на дівчині смішні трусики з кумедним принтом – тримайтеся! Не здумайте сміятися з них. Вас не повинно зупинити в справі роздягання ні споглядання кумедних кошенят на її білизні, ні майка з Бетменом на грудях, ні шкарпетки з візерунком у вигляді дірок.

Нікуди не поспішайте

Якщо ліфчик не піддається – поступіться йому

Є, звичайно, у світі умільці, які розстібають це чудо текстилю за пів секунди і одним дотиком пальця. Але якщо ви – не в їх числі, просто перейдіть до наступного пункту – "розігріву" дівчини перед сексом і дайте спокій бюстгальтеру Зрештою, їй він теж скоро набридне і вона зніме його самостійно.

Наостанок не забудьте про прелюдію, аби добряче розігріти свою партнерку. Після цього вже можете приступати до процесу, який принесе задоволення вам обом!

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