На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
- 59
Звичайно ж, ви бачили не в одній комедії, як головний герой докладає максимум зусиль для того, щоб стягнути зі своєї обраниці одяг перед сексом. Утім, це однозначно слід робити без поспіху, насолоджуючись процесом. Розповідаємо вам, як роздягнути її так, щоб вона це ніколи не забула.
Скористайтесь нашими порадами, щоб ваше побачення не стало останнім ;)
І ще: Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті
Освітлення
Найкраще процес запускати в недостатньо освітлених місцях: спальні, вітальні з приглушеним світлом – так дівчина розслабиться і втратить пильність, яка утримує бюстгальтер на ній. Для більшої романтики використовуйте запалені свічки по всій кімнаті – ефектне видовище.
Бережіть одяг
Залиште видовищну пристрасть, швидкі та пихаті обійми коханців і порваний на дівчині одяг кіношникам – реально, це краще виглядає в кадрі, ніж в житті.
Залиште білизну на ній
Швидше за все, вона купила цей комплект з мереживом саме на честь вашого майбутнього побачення. Подобається воно вам чи ні – залиште білизну на час на її тілі, нехай покрасується перед вами, а цей прекрасний час витратьте на поцілунки й обійми, прелюдії, які дівчата люблять і цінують.
Шкарпетки геть!
Як би вчені не намагалися довести, що шкарпетки під час сексу дуже навіть корисні, виглядає це, м'яко кажучи, не дуже. Звичайно ж, про свої шкарпетки теж не забудьте.
Ніяких жартиків!
Якщо на дівчині смішні трусики з кумедним принтом – тримайтеся! Не здумайте сміятися з них. Вас не повинно зупинити в справі роздягання ні споглядання кумедних кошенят на її білизні, ні майка з Бетменом на грудях, ні шкарпетки з візерунком у вигляді дірок.
Якщо ліфчик не піддається – поступіться йому
Є, звичайно, у світі умільці, які розстібають це чудо текстилю за пів секунди і одним дотиком пальця. Але якщо ви – не в їх числі, просто перейдіть до наступного пункту – "розігріву" дівчини перед сексом і дайте спокій бюстгальтеру Зрештою, їй він теж скоро набридне і вона зніме його самостійно.
Наостанок не забудьте про прелюдію, аби добряче розігріти свою партнерку. Після цього вже можете приступати до процесу, який принесе задоволення вам обом!
Читайте також: Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
21:23У Levi's вдвічі скоротять використання води при виробництві
-
21:0027 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Як знизити шкоду від смартфонів: поради експертів
-
20:18Шалена автономність: Redmi Note 8 Pro за два дні розрядився лише на половину
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:51Мотоцикліст розігнався до 122 кілометрів на годину, стоячи на голові: ефектне відео
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
18:53Науковці відкрили несподівану властивість грудного молока
-
18:23Рендери і характеристики смартфона OnePlus 7T витекли в мережу до анонсу
-
18:00Гороскоп на 27 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Ці продукти ми готуємо абсолютно не правильно
-
17:19Netflix анонсував серіал Клікбейт, і він нагадуватиме Чорне дзеркало
-
16:48Емма Стоун зіграє Круеллу в приквелі 101 далматинця: кадр зі зйомок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:23Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga або Porsche Cayenne: хто потужніший
-
15:55Медики назвали найпростіший спосіб продовжити життя
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
15:29Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності
-
15:15Гаряча крихітка: Міс Всесвіт 2012 показала звабливі форми (18+)
-
14:54Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії
-
14:43Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8
-
14:325 речей, які роблять майже всі люди-маніпулятори
-
14:16Вічний конфлікт: названо найбільш агресивні знаки Зодіаку
-
13:55Цей "будиночок хоббіта" всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
10:16Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
-
07:31Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
-
00:17Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу
- 25 серпня
-
21:55Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно
-
19:45Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
- 24 серпня
-
21:23Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій
-
18:18Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
-
16:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
-
14:20Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО
-
12:20Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
-
10:20ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:30Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності
-
08:13Ці звички шкодять організму більше, ніж куріння
- 23 серпня
-
22:50Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті
-
21:2110 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
-
19:00Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010
-
17:30До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України