Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті

Звичайно ж, для того, щоб відмінно оволодіти мистецтвом орального сексу, потрібна практика. Але все було б значно простіше, якби ваші партнерки розповідали, що їм подобається, а що – ні. Власне, 26 респонденток відверто зізналися, що їх найбільше бісить в кунілінгусі.

Мотайте на вус, щоб не повторити найпопулярніші помилки.

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1. "Мені не подобається, коли хлопець думає, що оральний секс – єдиний спосіб довести мене до оргазму, і занадто зосереджується на стимуляції. Раджу заздалегідь обговорити з партнером, що збуджує вас найбільше, і пробувати досягти кульмінації різними способами".

2. "Жахливо, коли він 20 хвилин облизує все, крім клітора. А ти так майстерно прикидаєшся, що заслуговуєш "Оскара".

3. "Багато хто думає, що при оральному сексі важлива швидкість. Насправді значно важливіше, щоб при інтенсивних ласках партнер обов'язково звертав увагу на те, як я реагую на стимуляцію. Він повинен "потрапити" в потрібне місце. Якщо язик розслаблений, нічого не вийде".

4. "Я ненавиджу, коли партнер пестить клітор кінчиком язика, але робить це занадто слабо. Такі дії змушують мене звиватися – і не від насолоди, а щоб посилити стимуляцію".

5. "Не потрібно терти клітор так, як ніби ти відомий діджей на рейві".

6. "Дехто вважає, що це хороша ідея – дути в вагіну. Навіщо? Майже всі хлопці, з якими я була, це робили".

7. "Іноді вони занадто захоплюються і починають дуже сильно тикати пальцем в піхву. Перестань травмувати мою шийку матки, і тоді я, можливо, отримаю задоволення".

8. "Я ненавиджу, коли стимулюють язиком не те місце. Ти намагаєшся ухилитися, щоб направити партнера туди, куди потрібно. Але він рухається разом з тобою. Або кусається. Навіщо це робити, чувак?"

9. "Мене дратує момент, коли я вже близька до оргазму, а він переключається на інше місце".



10. "Неприємно, коли партнер присмоктується так сильно, що здається, ніби він зараз тобі щось відірве".

11. "Не подобається, коли хлопці думають, що "алфавіт" (коли вони малюють A, B, C язиком) – це круто. Ні, це просто безладні рухи".

12. "Жахливо, коли вони буквально божеволіють на клітор. Охолонь, хлопче, мої ноги судомить, і все це вже неприємно! »

13. "Неприємно, коли хлопець буквально втирає обличчя в мої геніталії, а у нього щетина. За відчуттями це схоже на тертку для сиру".

14. "Буває так, що ти вже практично дійшла до кульмінації, а він змінює ритм".

15. "Якось ми з подругами обговорювали, наскільки це незручно, коли чоловіки відпускають коментарі щодо наших геніталій. Але це частина тіла, яка не потребує оцінки. Наприклад, партнер говорить щось на кшталт "О, волосся" або коментує розмір або форму. Це дивно і неделікатно. На мій погляд, чоловік повинен просто зосередитися на тому, щоб жінка відчувала себе комфортно, і цінувати її красу такими, якими вони є".

16. "Ненавиджу, коли поспішають. Не потрібно відразу приступати до справи. Краще пригальмуй і спочатку поцілуй внутрішню сторону стегон і живіт".

17. "Не потрібно видавати ротом непристойні звуки, коли займаєшся оральним сексом!"

18. "Я не хочу, щоб мене постійно запитували, чи все в порядку. Замовкни і роби, що робиш. І просто слухай, подобається мені це чи ні!"

19. "Жахливо, коли вони плюють або видають неприємні хлюпаючі звуки. Терпіти не можу, коли у партнера течуть слюні".



20. "Неприємно, коли він піднімає твою дупу і ти опиняєшся в положенні краба. Це не гімнастика!"

21. "Бісить, коли ти на пів дорозі до оргазму, а він раптом вирішує поцілувати тебе в губи".

22. "Погано, коли партнер відразу ж приступає до орального сексу, а не спускається вниз повільно і ніжно. Здається, ніби він поспішає. Я не можу зосередитися на тому, щоб отримувати задоволення".

23. "Не подобається, коли він повністю охоплює геніталії ротом, не зосередившись на якійсь окремій частині".

24. "Жахливо, коли під час орального сексу партнер ставить мене навпочіпки. Все, що хочеться в цей момент, – розслабитися і насолоджуватися. Але замість цього я докладаю зусиль, щоб не впасти на його обличчя".

25. "Дуже не люблю, коли він покусує мене зубами. Іноді це не приємно. Але в будь-якому випадку я завжди боюся, що він ненавмисно сильно вкусить".

26. "Жахливо, коли він робить кунілінгус всього пару секунд, а потім чекає, що я готова до всього. У чому сенс?"

Не соромтесь питати, що їй подобається, а що – ні

Робимо правильні висновки з цих слів:

Якщо ви хочете зробити приємно дівчині, подумайте, які дії сподобалися б вам? Напевно ви не хотіли б, щоб партнерка поспішала.

Чим більше розслабленою буде відчувати себе жінка, тим швидше настане оргазм.

Переконайтеся, що ви стимулюєте найбільш чутливі місця, але не зациклюйтеся на чомусь одному. Інакше це принесе не насолоду, а біль (зазвичай це відбувається з клітором).

Так, дівчата цінують, коли їх запитують, що їм подобається. Але не варто з'ясовувати кожні 20 секунд, чи добре партнерці.

А якщо дівчина відчайдушно намагається пересунути вас в інше місце, ймовірно, ви щось робите не так.

Пам'ятайте, що стимулювати геніталії потрібно дуже делікатно. Не робіть грубих маніпуляцій пальцями, зубами або язиком, якщо вас про це не просять.

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