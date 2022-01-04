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Metacritic назвав найкращі комп'ютерні ігри 2021 року: рейтинг

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Рейтинг найкращих ПК ігор 2021 року від Metacritic - фото 1
Рейтинг найкращих ПК ігор 2021 року від Metacritic

Як уже не раз говорилося, підсумки 2021 будуть підбиватися ще довго. Так, агрегатор рецензій Metacritic лише зараз озвучив список найкращих ігор для PC.

Спирався у своїх судженнях ресурс, як неважко здогадатися, на оцінки преси. І найбільш обласканим критиками ПК-релізом виявилася олдскульна Disco Elysium.

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Звісно ж, мова йде про повну версію RPG з підзаголовком The Final Cut, адже оригінал вийшов аж у 2019-му і вже встиг відхопити свою частку народного кохання. Проте ультимативне видання із доданим озвученням критики оцінили ще вище. Втім, не Disco Elysium єдиною.

Ось як виглядає ТОП 40 найкращих PC-ігор 2021 року:

  1. Disco Elysium: The Final Cut – 97 балів
  2. Forza Horizon 5 – 91 бал
  3. Final Fantasy XIV: Endwalker – 91 бал
  4. Chicory: A Colorful Tale – 90 балів
  5. Psychonauts 2 – 89 балів
  6. Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 балів
  7. It Takes Two – 88 балів
  8. Hitman 3 – 87 балів
  9. Final Fantasy VII Remake Intergrade – 87 балів
  10. Wildermyth – 87 балів
  11. Deathloop – 86 балів
  12. Mass Effect Legendary Edition – 86 балів
  13. Nioh 2 – The Complete Edition – 86 балів
  14. Mini Morotways – 86 балів
  15. Football Manager 2022 – 86 балів
  16. Ender Lillies: Quietus of the Knights – 86 балів
  17. F1 2021 – 86 балів
  18. Guilty Gear -Strive- – 85 балів
  19. Metro Exodus: Complete Edition – 85 балів
  20. Death's Door – 85 балів
  21. Resident Evil 4 VR – 85 балів
  22. The Forgotten City – 84 бали
  23. Tales of Arise – 84 бали
  24. Inscryption – 84 бали
  25. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 84 бали
  26. Everhood – 84 бали
  27. Shovel Knight Pocket Dungeon – 84 бали
  28. Unpacking – 84 бали
  29. Griftlands – 84 бали
  30. Fuga: Melodies of Steel – 84 бали
  31. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark – 84 бали
  32. Unsighted – 84 бали
  33. Archvale – 84 бали
  34. Final Fantasy IV Pixel Remaster – 83 бали
  35. I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar – 83 бали
  36. Crash Bandicoot 4: It's About Time – 83 бали
  37. Outer Wilds: Echoes of the Eye – 83 бали
  38. Little Nightmares II – 83 бали
  39. Kena: Bridge of Spirits – 83 бали
  40. Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice – 83 бали

Нагадаємо, що незадовго до свят агрегатор Metacritic опублікував антирейтинг, до якого увійшли найгірші ігри 2021 року для всіх платформ. І абсолютним "лідером" стала жахлива eFootball 2022.

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