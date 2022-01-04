Metacritic назвав найкращі комп'ютерні ігри 2021 року: рейтинг

Як уже не раз говорилося, підсумки 2021 будуть підбиватися ще довго. Так, агрегатор рецензій Metacritic лише зараз озвучив список найкращих ігор для PC.

Спирався у своїх судженнях ресурс, як неважко здогадатися, на оцінки преси. І найбільш обласканим критиками ПК-релізом виявилася олдскульна Disco Elysium.

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Звісно ж, мова йде про повну версію RPG з підзаголовком The Final Cut, адже оригінал вийшов аж у 2019-му і вже встиг відхопити свою частку народного кохання. Проте ультимативне видання із доданим озвученням критики оцінили ще вище. Втім, не Disco Elysium єдиною.

Ось як виглядає ТОП 40 найкращих PC-ігор 2021 року:

Disco Elysium: The Final Cut – 97 балів Forza Horizon 5 – 91 бал Final Fantasy XIV: Endwalker – 91 бал Chicory: A Colorful Tale – 90 балів Psychonauts 2 – 89 балів Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 балів It Takes Two – 88 балів Hitman 3 – 87 балів Final Fantasy VII Remake Intergrade – 87 балів Wildermyth – 87 балів Deathloop – 86 балів Mass Effect Legendary Edition – 86 балів Nioh 2 – The Complete Edition – 86 балів Mini Morotways – 86 балів Football Manager 2022 – 86 балів Ender Lillies: Quietus of the Knights – 86 балів F1 2021 – 86 балів Guilty Gear -Strive- – 85 балів Metro Exodus: Complete Edition – 85 балів Death's Door – 85 балів Resident Evil 4 VR – 85 балів The Forgotten City – 84 бали Tales of Arise – 84 бали Inscryption – 84 бали Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 84 бали Everhood – 84 бали Shovel Knight Pocket Dungeon – 84 бали Unpacking – 84 бали Griftlands – 84 бали Fuga: Melodies of Steel – 84 бали The Darkside Detective: A Fumble in the Dark – 84 бали Unsighted – 84 бали Archvale – 84 бали Final Fantasy IV Pixel Remaster – 83 бали I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar – 83 бали Crash Bandicoot 4: It's About Time – 83 бали Outer Wilds: Echoes of the Eye – 83 бали Little Nightmares II – 83 бали Kena: Bridge of Spirits – 83 бали Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice – 83 бали

Нагадаємо, що незадовго до свят агрегатор Metacritic опублікував антирейтинг, до якого увійшли найгірші ігри 2021 року для всіх платформ. І абсолютним "лідером" стала жахлива eFootball 2022.

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