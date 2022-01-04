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Metacritic назвав найкращі комп'ютерні ігри 2021 року: рейтинг
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Як уже не раз говорилося, підсумки 2021 будуть підбиватися ще довго. Так, агрегатор рецензій Metacritic лише зараз озвучив список найкращих ігор для PC.
Спирався у своїх судженнях ресурс, як неважко здогадатися, на оцінки преси. І найбільш обласканим критиками ПК-релізом виявилася олдскульна Disco Elysium.
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Звісно ж, мова йде про повну версію RPG з підзаголовком The Final Cut, адже оригінал вийшов аж у 2019-му і вже встиг відхопити свою частку народного кохання. Проте ультимативне видання із доданим озвученням критики оцінили ще вище. Втім, не Disco Elysium єдиною.
Ось як виглядає ТОП 40 найкращих PC-ігор 2021 року:
- Disco Elysium: The Final Cut – 97 балів
- Forza Horizon 5 – 91 бал
- Final Fantasy XIV: Endwalker – 91 бал
- Chicory: A Colorful Tale – 90 балів
- Psychonauts 2 – 89 балів
- Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare – 88 балів
- It Takes Two – 88 балів
- Hitman 3 – 87 балів
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 87 балів
- Wildermyth – 87 балів
- Deathloop – 86 балів
- Mass Effect Legendary Edition – 86 балів
- Nioh 2 – The Complete Edition – 86 балів
- Mini Morotways – 86 балів
- Football Manager 2022 – 86 балів
- Ender Lillies: Quietus of the Knights – 86 балів
- F1 2021 – 86 балів
- Guilty Gear -Strive- – 85 балів
- Metro Exodus: Complete Edition – 85 балів
- Death's Door – 85 балів
- Resident Evil 4 VR – 85 балів
- The Forgotten City – 84 бали
- Tales of Arise – 84 бали
- Inscryption – 84 бали
- Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 84 бали
- Everhood – 84 бали
- Shovel Knight Pocket Dungeon – 84 бали
- Unpacking – 84 бали
- Griftlands – 84 бали
- Fuga: Melodies of Steel – 84 бали
- The Darkside Detective: A Fumble in the Dark – 84 бали
- Unsighted – 84 бали
- Archvale – 84 бали
- Final Fantasy IV Pixel Remaster – 83 бали
- I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar – 83 бали
- Crash Bandicoot 4: It's About Time – 83 бали
- Outer Wilds: Echoes of the Eye – 83 бали
- Little Nightmares II – 83 бали
- Kena: Bridge of Spirits – 83 бали
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice – 83 бали
Нагадаємо, що незадовго до свят агрегатор Metacritic опублікував антирейтинг, до якого увійшли найгірші ігри 2021 року для всіх платформ. І абсолютним "лідером" стала жахлива eFootball 2022.
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