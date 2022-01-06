Громадські мережі Wi-Fi: як не стати жертвою хакерів

Чи часто ви задумувались про те, чи безпечно користуватись Wi-Fi у громадських місцях? У Кіберполіції пояснили, як не стати жертвою хакерів, коли ви вирішили посидіти в мережі десь у закладі.

На офіційній сторінці Кіберполіції у фейсбуці з'явився окремий допис, присвячений темі безпечного використання загальнодоступних точок Wi-Fi. Річ у тому, що хакери можуть з легкістю перехоплювати персональні дані, повідомлення та паролі, коли перебувають в одній мережі з вами.

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Поради щодо користування публічними Wi-Fi:

Не проводьте банківські операції;

Не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники;

Вимикайте опцію загального доступу до файлів;

Забороніть виявлення свого пристрою іншими користувачами мережі;

Вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі;

Використовуйте VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi;

Не реєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі;

Якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

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Якщо ж вам потрібно провести онлайн-оплату чи терміново передати важливу інформацію в мережі, то надайте перевагу інтернету від мобільного оператора.

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