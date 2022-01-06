Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Громадські мережі Wi-Fi: як не стати жертвою хакерів

  • 149
Як користуватись вільними точками Wi-Fi безпечно - фото 1
Як користуватись вільними точками Wi-Fi безпечно / Andrew Neel on Unsplash

Чи часто ви задумувались про те, чи безпечно користуватись Wi-Fi у громадських місцях? У Кіберполіції пояснили, як не стати жертвою хакерів, коли ви вирішили посидіти в мережі десь у закладі.

На офіційній сторінці Кіберполіції у фейсбуці з'явився окремий допис, присвячений темі безпечного використання загальнодоступних точок Wi-Fi. Річ у тому, що хакери можуть з легкістю перехоплювати персональні дані, повідомлення та паролі, коли перебувають в одній мережі з вами.

І ще: Як не треба заповнювати анкету в Tinder: 5 речей, які відлякують жінок

Поради щодо користування публічними Wi-Fi:

  • Не проводьте банківські операції;
  • Не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники;
  • Вимикайте опцію загального доступу до файлів;
  • Забороніть виявлення свого пристрою іншими користувачами мережі;
  • Вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі;
  • Використовуйте VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi;
  • Не реєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі;
  • Якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.
Stefen Tan on Unsplash - фото 491119
Stefen Tan on Unsplash

Якщо ж вам потрібно провести онлайн-оплату чи терміново передати важливу інформацію в мережі, то надайте перевагу інтернету від мобільного оператора.

Читайте також: Експерти назвали найпопулярнішу криптовалюту 2021 року

пропозиції партнерів
Новини