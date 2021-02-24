ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою

Більшість людей неправильно користуються мікрохвильовою піччю, через що смак їжі залишає бажати кращого. Щоб уникнути непорозумінь, американські шеф-кухарі назвали перелік помилок, які ми найчастіше допускаємо при готуванні і розігріванні страв у мікрохвильовці.

#1

Найпоширенішу помилку ми робимо, коли одночасно нагріваємо кілька видів їжі. В такому випадку підігрів відбувається нерівномірно: частина продуктів виявляється дуже гарячою в той час, як інша залишається холодною.

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#2

Ми забуваємо заважати вміст тарілки або перевертати продукти в процесі нагрівання. У цьому випадку блюдо також нагрівається нерівномірно.

#3

Дуже багато людей нагрівають рідину у скляному посуді. Не робіть так, це загрожує опіками. До того ж шеф-кухарі стверджують, що воді для закипання необхідно стикатися з нерівною поверхнею, а гладке скло заважає цьому процесу.

#4

Буває, ставимо у мікрохвильовку посуд, який для цього не призначений. Наприклад, миски з пінополістиролу не підходять для мікрохвильовок: пінопласт при нагріванні виділяє шкідливі хімічні елементи, частинки яких потрапляють в нашу їжу.

#5

Не можна вмикати порожню мікрохвильову піч. Такі маніпуляції можуть не тільки пошкодити техніці, але й стати причиною пожежі.

#6

Якщо надумали готувати у мікрохвильовці гострі перці – це теж помилка. При нагріванні чилі і халапеньйо виділяють шкідливий пар і дим, який може обпалити очі. Крім того, в мікрохвильовій печі перець починає виділяти капсаїцин – речовину, яка може викликати подразнення при контакті зі слизовою оболонкою. Щоб уникнути подібних ситуацій шефи рекомендують готувати гострий перець в духовці, а не в мікрохвильовці.

#7

Деякі люди розморожують в мікрохвильовці заморожені фрукти і ягоди. Нічим хорошим це не закінчиться, більш того, це лише призведе до величезного безладу всередині вашої мікрохвильової печі. Якщо у вас немає часу чекати, поки фрукти і ягоди розтануть при кімнатній температурі, складіть необхідну кількість в поліетиленовий пакет і покладіть його в миску з гарячою водою.

#8

Ще одна помилка – варити яйця у мікрохвильовці. Річ у тому, що мікрохвилі готують продукт зсередини, а це значить, що яйце може просто вибухнути. Навіть якщо цього не станеться, у продукту буде огидний смак. Якщо у вас немає часу зварити яйце звичайним способом в каструлі на плиті, спробуйте зробити в шкаралупі невеликий отвір і занурити яйце в керамічну миску з гарячою водою. Потім поставте миску в мікрохвильову піч на потужність 50% і готуйте близько трьох-чотирьох хвилин.

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